لغز الجليد القمري: كشف الأصول

سلطت دراسة رائدة حديثة نشرت في مجلة Nature Astronomy الضوء على الأصول الغامضة للجليد على القمر. لعقود من الزمن، انبهر العلماء بوجود الجليد على سطح القمر، لكن الآليات الكامنة وراء تشكله ظلت بعيدة المنال.

تكشف الدراسة أن تكوين الماء القمري يرتبط بشكل معقد بالتفاعل بين الإلكترونات والجسيمات دون الذرية الناشئة من الأرض والشمس. أثناء دوران القمر حول الأرض، فإنه يمر عبر الذيل المغناطيسي، وهي منطقة مليئة بالجسيمات المشحونة التي تتبع خلف كوكبنا. توفر هذه الظاهرة الفريدة مختبرًا طبيعيًا لدراسة العمليات المرتبطة بتكوين المياه السطحية القمرية.

ووفقا للباحثين، عندما تتفاعل هذه الإلكترونات مع سطح القمر داخل الذيل المغناطيسي، يتم إنشاء الماء المتجمد. ومن ناحية أخرى، عندما يكون القمر بعيدًا عن متناول الذيل المغناطيسي، فإن سطحه يمتص الرياح الشمسية. ومع ذلك، فإن هذا التفسير وحده لا يفسر بشكل كامل وجود الجليد القمري، كما تم اقتراح آلية أخرى تتضمن تفاعل الإلكترونات عالية الطاقة مع التربة القمرية لإطلاق الهيدروجين المحتجز، والذي يتحد بعد ذلك لتكوين الماء.

تمتد الآثار المترتبة على هذه النتائج إلى ما هو أبعد من مجرد فهمنا لتكوين المياه على سطح القمر. ومن الممكن أن تُحدث ثورة في المهام القمرية والكواكبية المستقبلية، فضلاً عن إثارة أسئلة مثيرة للاهتمام حول توزيع المياه في جميع أنحاء نظامنا الشمسي. يعتبر المزيد من الاستكشاف والتحقيق ضروريًا لكشف هذه الألغاز الكونية.

المصادر: علم الفلك الطبيعي