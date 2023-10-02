مقلاة القمر ذات الشكل الغريب: هل تشبه أطباق الطعام أم أكثر؟

في الأسبوع الماضي، شاركت وكالة ناسا بعضًا من أقرب الصور التي تم التقاطها على الإطلاق للقمر الأعمق لكوكب زحل، بان، على صفحتها على إنستغرام. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها الكثير من الناس صورًا لهذا الجرم السماوي الغريب، وقد لفتت انتباه الكثيرين بسبب تشابهها مع بعض أطباق الطعام.

ووصفت ناسا المقلاة بأنها تشبه الأطعمة مثل الرافيولي أو البيروجي أو الإمبانادا، ودعت المستخدمين لمشاركة تفسيراتهم. في حين وافق البعض على مقارنات الطعام، قدم البعض الآخر وجهات نظر أكثر إبداعًا، مثل رؤيتها على أنها صدفة كوبا من سلسلة سوبر ماريو أو معكرونة مع الكريمة.

تم التقاط صور بان في عام 2017 خلال أقرب لقاء للمركبة الفضائية كاسيني مع القمر. وقدمت هذه الصور مستوى أعلى من التفاصيل مقارنة بالملاحظات السابقة، مما منحنا فهمًا أفضل لهذا القمر الفريد.

تم اكتشاف بان لأول مرة في عام 1990 من قبل مارك ر. شوالتر، وهو عالم أبحاث كبير في معهد SETI، الذي قام بتحليل صور المسبار القديمة. يرجع الشكل المميز للقمر إلى وجود سلسلة من التلال البارزة على طول خط الاستواء، على غرار قمر زحل الآخر، أطلس. يعتقد العلماء أن بان تشكل داخل حلقات زحل، حيث تتراكم مادة الحلقة عليه تدريجيًا وتشكل كتلته المركزية. من المحتمل أن تكون الحافة الرقيقة حول خط استواء بان قد تشكلت بعد التكوين الأولي للقمر.

نظرًا لضعف جاذبية بان، استقرت المادة الحلقية عليه بدلًا من أن تتسطح، كما هو الحال في الأجسام الأكبر حجمًا. وأدى ذلك إلى مظهر فريد يشبه الصحن الطائر، وغالبًا ما يُقارن بثمرة الجوز. ويعتقد أن بان لديها نواة من مادة جليدية أكثر كثافة محاطة بغطاء أكثر ليونة.

أما بالنسبة لاسمها، فقد سُميت أقمار زحل في الأصل على اسم العمالقة اليونانيين الرومان وأحفادهم. ومع ذلك، مع وجود 146 قمرًا، بدأ العلماء في اختيار أسماء من أساطير أخرى. تم اختيار بان، إله الطبيعة والغابة اليوناني، ليكون الاسم نفسه لهذا الجسم السماوي بسبب مظهره الذي يشبه الساتير.

في الختام، أتاحت لنا الصور التي تمت مشاركتها مؤخرًا لبان تقدير الشكل المميز لهذا القمر وأثارت تفسيرات إبداعية من المشاهدين. إن تشابهه مع أطباق الطعام المختلفة والأشياء الخيالية يزيد من فضوله، مما يجعله جرمًا سماويًا رائعًا في نظام قمر زحل الواسع.

التعاريف:

– بان: القمر الداخلي لزحل، والمعروف بشكله الغريب الذي يشبه الصحن الطائر أو الجوز.

– مركبة كاسيني الفضائية: مهمة تابعة لوكالة ناسا لاستكشاف كوكب زحل وأقماره، وتوفير بيانات قيمة والتقاط صور مفصلة.

- التراكم: التجمع التدريجي للمواد، وفي هذه الحالة تتجمع المواد الحلقية على سطح القمر أثناء تكوينه.

– خط الاستواء: خط وهمي يقسم الجرم السماوي إلى نصفي الكرة الشمالي والجنوبي.

– معهد SETI: معهد البحث عن ذكاء خارج الأرض، مخصص للبحث العلمي عن الحياة خارج كوكب الأرض.

مصادر:

- ناسا: منشور على إنستغرام حول صور بان

- ناسا: مهمة المركبة الفضائية كاسيني

- معهد SETI: اكتشاف مارك ر. شوالتر لـ Pan