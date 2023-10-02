حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

مقلاة القمر ذات الشكل الغريب: هل تشبه أطباق الطعام أم أكثر؟

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 2، 2023
مقلاة القمر ذات الشكل الغريب: هل تشبه أطباق الطعام أم أكثر؟

في الأسبوع الماضي، شاركت وكالة ناسا بعضًا من أقرب الصور التي تم التقاطها على الإطلاق للقمر الأعمق لكوكب زحل، بان، على صفحتها على إنستغرام. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها الكثير من الناس صورًا لهذا الجرم السماوي الغريب، وقد لفتت انتباه الكثيرين بسبب تشابهها مع بعض أطباق الطعام.

ووصفت ناسا المقلاة بأنها تشبه الأطعمة مثل الرافيولي أو البيروجي أو الإمبانادا، ودعت المستخدمين لمشاركة تفسيراتهم. في حين وافق البعض على مقارنات الطعام، قدم البعض الآخر وجهات نظر أكثر إبداعًا، مثل رؤيتها على أنها صدفة كوبا من سلسلة سوبر ماريو أو معكرونة مع الكريمة.

تم التقاط صور بان في عام 2017 خلال أقرب لقاء للمركبة الفضائية كاسيني مع القمر. وقدمت هذه الصور مستوى أعلى من التفاصيل مقارنة بالملاحظات السابقة، مما منحنا فهمًا أفضل لهذا القمر الفريد.

تم اكتشاف بان لأول مرة في عام 1990 من قبل مارك ر. شوالتر، وهو عالم أبحاث كبير في معهد SETI، الذي قام بتحليل صور المسبار القديمة. يرجع الشكل المميز للقمر إلى وجود سلسلة من التلال البارزة على طول خط الاستواء، على غرار قمر زحل الآخر، أطلس. يعتقد العلماء أن بان تشكل داخل حلقات زحل، حيث تتراكم مادة الحلقة عليه تدريجيًا وتشكل كتلته المركزية. من المحتمل أن تكون الحافة الرقيقة حول خط استواء بان قد تشكلت بعد التكوين الأولي للقمر.

نظرًا لضعف جاذبية بان، استقرت المادة الحلقية عليه بدلًا من أن تتسطح، كما هو الحال في الأجسام الأكبر حجمًا. وأدى ذلك إلى مظهر فريد يشبه الصحن الطائر، وغالبًا ما يُقارن بثمرة الجوز. ويعتقد أن بان لديها نواة من مادة جليدية أكثر كثافة محاطة بغطاء أكثر ليونة.

أما بالنسبة لاسمها، فقد سُميت أقمار زحل في الأصل على اسم العمالقة اليونانيين الرومان وأحفادهم. ومع ذلك، مع وجود 146 قمرًا، بدأ العلماء في اختيار أسماء من أساطير أخرى. تم اختيار بان، إله الطبيعة والغابة اليوناني، ليكون الاسم نفسه لهذا الجسم السماوي بسبب مظهره الذي يشبه الساتير.

في الختام، أتاحت لنا الصور التي تمت مشاركتها مؤخرًا لبان تقدير الشكل المميز لهذا القمر وأثارت تفسيرات إبداعية من المشاهدين. إن تشابهه مع أطباق الطعام المختلفة والأشياء الخيالية يزيد من فضوله، مما يجعله جرمًا سماويًا رائعًا في نظام قمر زحل الواسع.

التعاريف:
– بان: القمر الداخلي لزحل، والمعروف بشكله الغريب الذي يشبه الصحن الطائر أو الجوز.
– مركبة كاسيني الفضائية: مهمة تابعة لوكالة ناسا لاستكشاف كوكب زحل وأقماره، وتوفير بيانات قيمة والتقاط صور مفصلة.
- التراكم: التجمع التدريجي للمواد، وفي هذه الحالة تتجمع المواد الحلقية على سطح القمر أثناء تكوينه.
– خط الاستواء: خط وهمي يقسم الجرم السماوي إلى نصفي الكرة الشمالي والجنوبي.
– معهد SETI: معهد البحث عن ذكاء خارج الأرض، مخصص للبحث العلمي عن الحياة خارج كوكب الأرض.

مصادر:
- ناسا: منشور على إنستغرام حول صور بان
- ناسا: مهمة المركبة الفضائية كاسيني
- معهد SETI: اكتشاف مارك ر. شوالتر لـ Pan

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

علوم

فهم الشيخوخة المناعية: رؤى من محطة الفضاء الدولية

أكتوبر 3، 2023 مامفو بريشيا
علوم

منذ ثلاثين عامًا: تبدأ مهمة سرية مع أول رحلة لطائرة أتلانتس

أكتوبر 3، 2023 روبرت أندرو
علوم

الباحثون الأستراليون يحققون تقدمًا في تطوير اختبار الدم للارتجاج

أكتوبر 3، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

علوم

فهم الشيخوخة المناعية: رؤى من محطة الفضاء الدولية

أكتوبر 3، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

منذ ثلاثين عامًا: تبدأ مهمة سرية مع أول رحلة لطائرة أتلانتس

أكتوبر 3، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

الباحثون الأستراليون يحققون تقدمًا في تطوير اختبار الدم للارتجاج

أكتوبر 3، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

مهمة ناسا النفسية: استكشاف كويكب مثير للاهتمام ذو نواة غنية بالمعادن

أكتوبر 3، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات