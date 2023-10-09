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اكتشاف رائع حول تلال أروكوث بواسطة معهد أبحاث الجنوب الغربي

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 9، 2023
اكتشاف رائع حول تلال أروكوث بواسطة معهد أبحاث الجنوب الغربي

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في معهد الأبحاث الجنوبي الغربي عن اكتشاف مثير للاهتمام حول أروكوث، وهو جسم عابر للنبتون اكتسب شهرة من خلال مسبار نيو هورايزنز. تكشف الدراسة أن فصي أروكوث مزينان بتلال يبلغ عرض كل منها حوالي خمسة كيلومترات. تعطي هذه التلال الفصوص مظهرًا يشبه التوت وتشترك في خصائص متشابهة مثل الشكل والحجم واللون والبياض. يشير هذا التشابه بقوة إلى أن التلال نشأت من أجسام منفصلة تجمعت معًا لتشكل فصوص أروكوث، التي يبلغ عرضها 18 كيلومترًا.

تم تصنيف أروكوث على أنه كوكبي صغير ويوجد داخل حزام كويبر، وهي منطقة واسعة تقع خارج نبتون والتي تضم بقايا تكوين النظام الشمسي. إن فهم خصائص الكواكب المصغرة أمر بالغ الأهمية لفهم العمليات التي أدت إلى تكوين كواكبنا الحالية. يشير فصا أروكوث إلى "نموذج عدم الاستقرار المتدفق" للتكوين، حيث تسمح الاصطدامات اللطيفة بسرعات بطيئة للأجسام الأصغر بالتراكم في أجسام أكبر. إلا أن وجود «لبنات بناء» موحدة داخل الفصوص يثير تساؤلات جديدة بشأن تكوينها.

ويشير آلان ستيرن، الباحث الرئيسي في مهمة نيوهورايزنز والباحث الرئيسي في الدراسة، إلى أن هذه النتائج تعزز نموذج عدم الاستقرار المتدفق. إذا كانت التلال الموجودة على أروكوث تعكس بالفعل اللبنات الأساسية للكواكب المصغرة القديمة، فقد يتطلب ذلك إعادة تقييم النظريات الحالية حول تكوين الكواكب المصغرة. قدم ستيرن هذه النتائج في الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لقسم علوم الكواكب في سان أنطونيو.

هذه الاكتشافات لها آثار على البعثات المستقبلية مثل بعثة لوسي التابعة لناسا، والتي تهدف إلى استكشاف كويكبات طروادة التابعة لكوكب المشتري، والمذنب الاعتراضي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية. ومن خلال فحص هذه الأجسام، يأمل العلماء في الحصول على مزيد من الأفكار حول تكوين الكواكب الصغيرة ونظريات التكوين. سيكون من الضروري البحث عن هياكل مماثلة تشبه التل على الكواكب المصغرة التي تمت ملاحظتها خلال هذه البعثات لتحديد مدى انتشار هذه الظاهرة.

نُشرت ورقة بحثية تتضمن تفاصيل هذه النتائج في مجلة Planetary Science Journal في 26 سبتمبر.

مصادر:

– معهد أبحاث الجنوب الغربي
– مجلة علوم الكواكب

By غابرييل بوتا

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