تكتشف مركبة إنسايت لاندر التابعة لناسا أكبر زلزال تم تسجيله على الإطلاق على كوكب المريخ

في 4 مايو 2022، حققت مركبة الهبوط InSight التابعة لناسا اكتشافًا رائدًا على كوكب المريخ. واكتشف زلزالا بقوة 4.7 درجة من مسافة مذهلة تبلغ 2,000 كيلومتر. كان هذا الحدث، المعروف باسم S1222a، أكبر زلزال تم تسجيله على الإطلاق على الكوكب الأحمر، وكذلك على أي كوكب آخر إلى جانب الأرض.

في حين أن قوة 4.7 قد لا تكون كبيرة وفقًا لمعايير الأرض، إلا أنها لا تزال إنجازًا مثيرًا للإعجاب بالنظر إلى أن المريخ لا يحتوي على صفائح تكتونية متصادمة. اعتقد العلماء في البداية أن الزلزال كان بسبب اصطدام نيزك، حيث أظهر خصائص مشابهة للزلازل المريخية الأصغر حجمًا الناجمة عن تأثيرات النيزك. ومع ذلك، فإن عدم وجود أي حفر جديدة أو علامات تأثير دفعهم إلى استكشاف تفسيرات بديلة.

وبعد تحليل البيانات من الأقمار الصناعية المختلفة التي قدمتها وكالة ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الإماراتية، ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية، وإدارة الفضاء الوطنية الصينية، اقترح العلماء نظرية جديدة. وافترضوا أن الزلزال كان نتيجة للقوى التكتونية المؤثرة على قشرة المريخ المكونة من قطعة واحدة.

على عكس الأرض، التي تحتوي على صفائح تكتونية متعددة، فإن قشرة المريخ عبارة عن كيان واحد. ومع ذلك، فهو يتعرض لقوى جيولوجية داخلية، بما في ذلك التبريد والانكماش، مما قد يسبب إجهادًا داخل قشرة الكوكب. من المحتمل أن يكون إطلاق هذا الضغط قد أدى إلى النشاط الزلزالي الذي لوحظ خلال زلزال S1222a.

في حين أن الأسباب الدقيقة وراء حدوث هذه الضغوطات لا تزال مجهولة، فإن اكتشاف S1222a قد عزز بشكل كبير فهمنا للنشاط الزلزالي المريخي. وأعرب كونستانتينوس خارالامبوس، المؤلف المشارك للدراسة، عن تفاؤله بشأن كشف العمليات التكتونية للمريخ بشكل أكبر.

وبينما تسعى ناسا إلى تحقيق هدفها المتمثل في إرسال البشر إلى المريخ، فإن فهم المواقع التي تحدث فيها هذه الضغوطات سيكون أمرًا بالغ الأهمية في تحديد المواقع المناسبة للقواعد المستقبلية المحتملة. ولعبت مركبة الهبوط InSight، التي هبطت على المريخ في عام 2018، دورًا أساسيًا في جمع البيانات حول قشرة المريخ ووشاحه ونواته. قبل نفاد الطاقة، سجلت مهمة إنسايت ما يقرب من 1,300 زلزال مريخي، بما في ذلك الحدث المهم S1222a.

ويؤكد اكتشاف هذا الزلزال غير المسبوق دقة التوقعات التي قدمها فريق InSight قبل المهمة. إنه يوفر رؤى لا تقدر بثمن حول النشاط الزلزالي والعمليات التكتونية للمريخ، مما يقرب العلماء خطوة واحدة من فهم هذا الكوكب الرائع.

مصادر:

- ناسا

- رويترز