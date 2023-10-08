حقق العلماء في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) اكتشافًا رائدًا باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي. لقد اكتشفوا وجود أزواج من الأجسام الشبيهة بالكواكب في سديم أوريون والتي لم تكن معروفة من قبل. هذه الأجسام، التي يشار إليها باسم "JuMBOs"، هي كيانات عائمة حرة بحجم مماثل لكوكب المشتري. هذا الاكتشاف لديه القدرة على إحداث ثورة في فهمنا الحالي لتكوين النجوم والكواكب.

ينضم مارك ماكوغريان، كبير مستشاري العلوم والاستكشاف بوكالة الفضاء الأوروبية، إلى مناقشة هذه النتيجة الرائعة. ووفقا لماكوغريان، فإن تحديد هذه الأجسام الضخمة يتحدى النظريات السائدة المحيطة بولادة النجوم والكواكب. في السابق، كان العلماء يعتقدون أن الكواكب تتشكل بشكل أساسي داخل أقراص الكواكب الأولية التي تحيط بالنجوم الشابة. ومع ذلك، فإن وجود هذه الأجسام الشبيهة بالكواكب العائمة يشير إلى احتمال وجود آليات بديلة.

إن اكتشاف الأجسام الضخمة في سديم أوريون يحمل آثارًا على فهمنا للعمليات التي تنطوي عليها عملية تكوين الكواكب. وهو يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأجسام تشكلت في أقراص كوكبية أولية وتم قذفها لاحقًا، أو أنها تشكلت من خلال آلية مختلفة تمامًا. العلماء الآن حريصون على التحقيق في أصل وتكرار وخصائص هذه الأجسام الضخمة من أجل الحصول على مزيد من الأفكار حول تكوينها.

وقد أصبح هذا الاكتشاف ممكنا بفضل تلسكوب جيمس ويب الفضائي، المجهز بقدرات تصوير متقدمة. ومن المقرر أن تطلق وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية هذا التلسكوب، ويعد بتعميق معرفتنا بالكون من خلال استكشاف الأجسام البعيدة والتقاط صور مفصلة. يمثل اكتشاف الأجسام الضخمة في سديم أوريون مجرد واحد من العديد من الاكتشافات المثيرة التي يمكننا توقعها من هذه المهمة الرائدة.

في الختام، فإن الاكتشاف الأخير لأزواج من الأجسام الضخمة العملاقة الشبيهة بالكواكب في سديم أوريون لديه القدرة على إعادة تشكيل فهمنا لتكوين النجوم والكواكب. إن وجود هذه الأجسام العائمة يتحدى النظريات الحالية ويدعو إلى مزيد من البحث في آليات التكوينات البديلة. لقد فتح تلسكوب جيمس ويب الفضائي، بقدراته التصويرية المتقدمة، أبوابًا جديدة لاستكشاف عالمنا، ويعد بتقديم المزيد من الاكتشافات المذهلة في المستقبل.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

- ناسا