سر الدوائر الخيالية: الاختراقات والاكتشافات الأخيرة

الدوائر الخيالية، تلك البقع الدائرية المثيرة للاهتمام الموجودة في المناظر الطبيعية القاحلة، حيرت العلماء لفترة طويلة. ومؤخرًا، حقق الباحثون تقدمًا كبيرًا من خلال اكتشاف هذه التكوينات الغامضة في 250 موقعًا جديدًا عبر 15 دولة مختلفة. الدوائر الخيالية هي ظاهرة طبيعية غير عادية تتميز بوجود بقع أو حلقات دائرية خالية من النباتات في المركز، وغالبًا ما تكون محاطة بالعشب الكثيف أو النباتات على أطرافها. كان السبب الدقيق للدوائر الخيالية موضوعًا للبحث والنقاش المستمر.

وفي دراسة حديثة، تم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأقمار الصناعية، مما أدى إلى تحديد 263 موقعًا تشبه الدوائر الخيالية. إن فهم تأثيرها البيئي والعوامل البيئية التي تحرك توزيعها أمر في غاية الأهمية. اقترحت الأبحاث السابقة أن الدوائر الخيالية هي نتيجة لعصارة أنواع الفربيون الميتة، وتحديدًا الأنواع السامة التي تسمى شجيرات الحليب. تخلق التربة الرملية في ناميبيا، المعروفة بقدرتها المحدودة على الاحتفاظ بالمياه، مناظر طبيعية متصلة هيدروليكيًا حيث تكافح نباتات الفربيون للحصول على الماء والمواد المغذية. ويؤدي ذلك إلى إطلاق عصارة طاردة للماء عند موتها، مما يعيق نمو النباتات الأخرى ويترك بقعًا دائرية قاحلة.

لقد ألهم المظهر الجذاب للدوائر الخيالية العديد من التفسيرات الثقافية، بما في ذلك النظريات التي تنسب أصولها إلى الجنيات أو الكائنات الخارقة للطبيعة. إلا أن الدراسة العلمية مستمرة في تسليط الضوء على السبب الحقيقي لهذه الظاهرة. على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في كشف سر الدوائر الخيالية، إلا أن هذه التكوينات الطبيعية الآسرة لا تزال تبهر العلماء وعشاق الطبيعة في جميع أنحاء العالم.

مصادر:

– رويترز عبر أخبار 18

– جامعة بريتوريا، وجامعة ITMO.