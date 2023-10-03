المعرفة المصرية للحديد والنيازك

كشف تحليل حديث للكتابة الهيروغليفية في مجموعة الطقوس القديمة المعروفة باسم نصوص الأهرام، أن المصريين القدماء اكتشفوا أصل الحديد خارج كوكب الأرض قبل آلاف السنين من العلماء الأوروبيين. إن النقش، "يونيس يستولي على السماء ويقسم حديدها"، الموجود في هرم عمره 4,400 عام، يقدم دليلاً على هذا الفهم المبكر.

وعلى عكس البابليين واليونانيين، لم يستخدم المصريون القدماء النماذج الرياضية للتنبؤ بالظواهر الفلكية. وبدلاً من ذلك، كانت معرفتهم بالحديد النيزكي جزءًا لا يتجزأ من الاستعارات والطقوس. هذه المعرفة، إلى جانب الأساطير واللغات وأنظمة الكتابة والطقوس المرتبطة بها، ضاعت مع العالم القديم ولم يتم اقتراحها مرة أخرى إلا على استحياء في أواخر القرن الثامن عشر.

تم العثور على أجسام حديدية ترجع إلى ما قبل العصر الحديدي في مصر، مثل الخرز الصغير من مدفن في جرزة، وهي قرية عمرها 5,300 عام في شمال مصر. وتشمل الأشياء الحديدية الأخرى تميمة عثر عليها في مقبرة الملكة عشيت التي يرجع تاريخها إلى 4,000 عام في الدير البحري، ونصل خنجر في مقبرة الملك توت عنخ آمون.

ومن المثير للاهتمام أن النيازك تحتوي على كميات كبيرة من الحديد، وكان لدى المصريين القدماء علم بأن الحديد يمكن أن يأتي من هذه الأجرام السماوية. وهذا الفهم مهم لأنه يتحدى فكرة أن العصر الحديدي بدأ قبل حوالي 3,300 عام فقط مع اختراع تقنيات الصهر على يد الحثيين في الأناضول.

باعتباري عالمًا في علم المصريات، فقد بحثت في الرموز القديمة والهيروغليفية للكشف عن معرفة ومعتقدات سكان نهر النيل السابقين. ومن خلال هذا العمل، اكتسبت تقديرًا أعمق للإنجازات العلمية للمصريين القدماء.

مصادر:

– يعتمد المقال المصدر على البحث الذي أجراه المؤلف، عالم المصريات، الذي قام بتحليل الحروف الهيروغليفية في نصوص الأهرامات.