استعد للاصطدام السماوي: رحلة مجرة ​​المرأة المسلسلة نحو درب التبانة

حدث فلكي رائع ومثير من المقرر أن ينكشف خلال بضعة مليارات من السنين، وهو اندماج مجرة ​​المرأة المسلسلة ومجرتنا درب التبانة. على الرغم من أن هذا قد يبدو مدعاة للقلق، فلا تخف، لأن هذا اللقاء عبارة عن رقصة كونية تحدث منذ زمن سحيق. التقط علماء الفلك صورة ساحرة تعطينا لمحة عما قد يبدو عليه هذا المشهد الملحمي.

أدخل NGC 7727، وهي مجرة ​​غريبة تقع على بعد حوالي 90 مليون سنة ضوئية في كوكبة الدلو. تُظهر هذه الصورة الجذابة، التي التقطها مرصد جيميني الجنوبي، مجرتين حلزونيتين عملاقتين في خضم الاندماج. وقد أدت تفاعلاتها الجاذبية إلى إنشاء ذيول مد وجزر ضخمة، مما أدى إلى قذف النجوم في الامتداد اللامتناهي للكون.

بدأت قصة NGC 7727 منذ أكثر من مليار سنة عندما اصطدمت مجرتان، مما أدى إلى سلسلة من الأحداث التي لا تزال تشكل مصيرها. ومن الغريب أنه يوجد داخل هذا الاندماج الفوضوي زوج من الثقوب السوداء، واحد من كل مجرة ​​أصلية. تحمل هذه الثقوب السوداء سجلين رائعين: فهي أقرب زوج من الثقوب السوداء فائقة الكتلة إلى الأرض، وأقرب زوج من الثقوب السوداء تم اكتشافه على الإطلاق.

يتمتع أحد الثقوب السوداء بكتلة هائلة تبلغ 154 مليون مرة كتلة شمسنا، بينما يزن الآخر 6.3 مليون كتلة شمسية. وعلى الرغم من قربهما إلا أن المسافة بينهما تبلغ حوالي 1,600 سنة ضوئية. ومن المثير للدهشة أن علماء الفلك يقدرون أن هذين الكيانين الهائلين سيندمجان في ثقب أسود واحد أكثر عملاقًا خلال حوالي 250 مليون سنة. سيصدر هذا اللقاء الكوني تموجات قوية من موجات الجاذبية عبر نسيج الزمكان، وهو حدث لا يمكننا إلا أن نأمل أن نشهده من خلال التكرارات المستقبلية لمرصد موجات الجاذبية بالليزر (LIGO).

يستمر اندماج NGC 7727، الذي لا يزال قيد التنفيذ، في تشكيل المجرة. تُظهر ذيول المد والجزر البارزة، المليئة بالنجوم الشابة والحضانة النجمية النشطة، التأثير المستمر لهذا الاصطدام الكوني. في واقع الأمر، ضمن هذه الفوضى السماوية، حدد علماء الفلك حوالي 23 جسمًا يُعتقد أنها مجموعات كروية شابة - مجموعات من النجوم تتشكل في مناطق تكوين النجوم المرتفعة، والتي يتم ملاحظتها بشكل شائع في المجرات المتفاعلة مثل NGC 7727.

بينما يقدم لنا NGC 7727 معاينة آسرة للمصير الذي ينتظر مجرتنا درب التبانة، كن مطمئنا إلى أن نظامنا الشمسي، بما في ذلك الأرض، ليس في خطر مباشر. قد تؤدي رقصة الجاذبية بين مجرة ​​درب التبانة والمرأة المسلسلة إلى دفع شمسنا إلى منطقة جديدة داخل مجرتنا، لكن هذه الرحلة ستكون رحلة استكشاف كوني وليس تدميرًا.

وبينما ننتظر بفارغ الصبر هذا الاصطدام السماوي، دعونا نتوقف لحظة لتقدير عجائب كوننا والرقص المعقد للمجرات التي تبعد ملايين السنين الضوئية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو NGC 7727؟

ج: NGC 7727 هي مجرة ​​غريبة تقع على بعد حوالي 90 مليون سنة ضوئية في كوكبة الدلو. تتشكل نتيجة اندماج مجرتين حلزونيتين عملاقتين.

س: ما الذي يجعل الثقوب السوداء في NGC 7727 مميزة؟

ج: تحتوي الثقوب السوداء في NGC 7727 على رقمين قياسيين - هما أقرب زوج من الثقوب السوداء فائقة الكتلة إلى الأرض وأقرب زوج من الثقوب السوداء معًا على الإطلاق.

س: هل يؤثر اندماج مجرتي درب التبانة وأندروميدا على الأرض؟

ج: في حين أن الاندماج سيؤدي إلى قذف شمسنا إلى منطقة مختلفة من مجرتنا، إلا أنه لا يوجد خطر مباشر على الأرض أو نظامنا الشمسي نتيجة الاصطدام.