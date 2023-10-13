تسبب صيد الحيتان في القرن العشرين في انخفاض بنسبة 20% في أعداد الحيتان الزعنفية في شرق شمال المحيط الهادئ

كشفت دراسة جينية جديدة أجراها علماء الأحياء بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن أنشطة صيد الحيتان في القرن العشرين أدت إلى تدمير 20٪ من أعداد الحيتان الزعنفية في شرق شمال المحيط الهادئ. وهذا أعلى بنسبة 99٪ من التقديرات السابقة. ومع ذلك، هناك بصيص من الأمل حيث وجدت الدراسة أيضًا أنه على الرغم من هذا الانخفاض الجذري، فإن التنوع الجيني بين الحيتان الزعنفية المتبقية لا يزال كافيًا للسماح بتعافي السكان دون التعرض لخطر زواج الأقارب.

تم نشر هذه الدراسة في مجلة Nature Communications، وتتميز باستخدام معلومات الجينوم الكاملة لتقييم الحجم والتنوع الجيني لمجموعات الحيتان الزعنفية الحالية. اعتمدت الدراسات السابقة على سجلات صيد الحيتان أو الحمض النووي للميتوكوندريا، والذي يقدم رؤى وراثية محدودة لأنه موروث من الأم فقط.

أدى ظهور صيد الحيتان الصناعي في القرن العشرين إلى انقراض العديد من أنواع الحيتان حول العالم. ومع ذلك، فقد تم إنقاذ الحيتان الزعنفية إلى حد كبير حتى هذه الفترة. بحلول منتصف القرن العشرين، قُتل ما يقرب من مليون حوت زعنفي على مستوى العالم، مع ما يقرب من 20 منها في شرق شمال المحيط الهادئ. وكانت المعرفة السابقة بخطورة الانخفاض محدودة بسبب نقص المعلومات عن حجم السكان الأولي.

ولسد هذه الفجوة المعرفية، استخرج الباحثون في هذه الدراسة الحمض النووي من عينات الأنسجة المأخوذة من الحيتان الزعنفية البرية في شرق شمال المحيط الهادئ وخليج كاليفورنيا. تم استخدام المجموعة الأخيرة كمجموعة مراقبة لأنها لم تتأثر بصيد الحيتان. في المجموع، تم تحليل 50 حوتًا. كشفت تحليلات الجينوم أن سكان خليج كاليفورنيا انفصلوا عن سكان شرق شمال المحيط الهادئ منذ حوالي 16,000 عام. وقد شهد عدد سكان شرق شمال المحيط الهادئ انخفاضًا مطردًا منذ 26 إلى 52 عامًا، بالتزامن مع ذروة أنشطة صيد الحيتان. انخفض عدد السكان إلى 305 أفراد فقط خلال هذه الفترة.

تؤكد الدراسة على أهمية فهم التنوع الجيني وصحة مجموعات الحيتان الزعنفية في شرق شمال المحيط الهادئ. ليس هذا أمرًا حيويًا لاستعادة هذه المجموعة المحددة فحسب، بل إنه يؤثر أيضًا على بقاء الحيتان ذات الزعانف المتميزة وراثيًا في خليج كاليفورنيا.

وفي الختام، تسلط الدراسة الضوء على التأثير الشديد لصيد الحيتان على أعداد الحيتان الزعنفية في شرق شمال المحيط الهادئ. ومع ذلك، فإن وجود التنوع الجيني بين السكان المتبقين يوفر الأمل في التعافي بمساعدة تدابير الحفظ الفعالة.

مصادر:

– اتصالات الطبيعة (2023). دوى: 10.1038/s41467-023-40052-z