دراسة جديدة تكشف التأثير الوراثي لصيد الحيتان التجاري على نسب الحيتان الأمومية

سلطت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة ولاية أوريغون الضوء على التأثير الجيني لصيد الحيتان التجاري على مجموعات الحيتان الباقية على قيد الحياة اليوم. وعلى وجه التحديد، ركزت الدراسة على فقدان التنوع الجيني في نسب الأمهات للحيتان الزرقاء والحيتان الحدباء.

ولإجراء أبحاثهم، قارن الفريق عينات الحمض النووي المأخوذة من عظام الحيتان الموجودة بالقرب من محطات صيد الحيتان المهجورة مع الحيتان الحالية. تم اكتشاف غالبية هذه العظام في جزيرة تسمى جورجيا الجنوبية في جنوب المحيط الأطلسي. ونظرًا لانتشار صيد الحيتان التجاري في المنطقة ودرجات الحرارة الباردة التي ساعدت في الحفاظ على العينات، كان هناك عدد كبير من العظام متاحة للتحليل.

وكشفت نتائج الدراسة عن دليل واضح على فقدان سلالات الحمض النووي للأمهات بين الحيتان الزرقاء والحيتان الحدباء. وأوضحت المؤلفة الرئيسية للدراسة، أنجيلا سريمبا، أن سلالات الأمهات ترتبط بالذكريات الثقافية للحيوان، مثل أماكن التغذية والتكاثر، والتي تنتقل عبر الأجيال. ولذلك فإن فقدان النسب الأمومي يعني أيضًا فقدان هذه المعرفة القيمة. ونتيجة لذلك، اختفت أعداد الحيتان المحلية إلى حد كبير من جورجيا الجنوبية.

ومع ذلك، منذ توقف صيد الحيتان التجاري، بدأت الحيتان في العودة إلى الجزيرة. وعلى الرغم من أن أعدادهم لا تزال صغيرة نسبيًا، إلا أن هناك شعورًا بأنهم يعيدون اكتشاف هذا الموطن. وتشير الدراسة إلى أن هذه الظاهرة توفر فرصة لتوثيق إعادة التشكل الطبيعي لمناطق التغذية السابقة، على غرار ما لوحظ بالنسبة للحوت الصائب الجنوبي حول نيوزيلندا.

وعلى الرغم من عودة الحيتان، فإن آثار صيد الحيتان التجاري قد تستمر لسنوات قادمة. يمكن لبعض أنواع الحيتان أن تعيش ما يصل إلى 100 عام، مما يعني أن بعض الحيتان التي تعيش اليوم ربما تكون قد شهدت عصر صيد الحيتان. عندما يموت هؤلاء الأفراد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان المزيد من أنساب الأمهات.

يؤكد الباحثون على أهمية المراقبة المستمرة لهؤلاء السكان لتقييم تعافيهم وتحديد ما إذا كانوا من بقايا سكان جورجيا الجنوبية قبل صيد الحيتان أو ممثلين لإعادة اكتشاف واستعمار موطن التغذية الخاص بهم.

في الختام، توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول التأثير الجيني لصيد الحيتان التجاري على مجموعات الحيتان. وهو يسلط الضوء على أهمية فهم الماضي لقياس أي تغييرات في المستقبل ويؤكد على الحاجة إلى إعادة بناء تاريخ مجموعات الحيتان هذه لفهم مدى الخسائر الناجمة عن أنشطة صيد الحيتان بشكل كامل.

مصادر:

– مجلة الوراثة، جامعة ولاية أوريغون

– غرفة أخبار ولاية أوريغون