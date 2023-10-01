السلوك الرائع للحيتان الحدباء والأعشاب البحرية

وقد لوحظ أن الحيتان الحدباء تنخرط في سلوك فريد يتضمن الأعشاب البحرية. وبينما كان يُعتقد سابقًا أن الحيتان تلعب مع الأعشاب البحرية من أجل المتعة، يعتقد الخبراء الآن أنهم ربما يبحثون أيضًا عن خصائص النبات المضادة للبكتيريا. قام الدكتور أولاف مينيكي من جامعة جريفيث بتوثيق هذا السلوك في بحث نشر في مجلة العلوم والهندسة البحرية.

في بحث سابق، وصف الدكتور ماينكي كيف تتدحرج الحيتان في ركائز رملية للتخلص من خلايا الجلد الميتة والطفيليات. تركز الدراسة الجديدة على سلوك آخر تظهره الحيتان البالينية، بما في ذلك الحيتان الحدباء، والمعروفة باسم "عشب البحر". يتضمن هذا السلوك تمرح الحيتان وتتدحرج مع كتل من عشب البحر والأعشاب البحرية على سطح الماء.

قام الدكتور ماينكي وفريقه بتحليل ثلاث حالات لسلوك عشب البحر على الساحل الشرقي لأستراليا، بالإضافة إلى 100 تفاعل آخر موثق مع الأعشاب البحرية في جميع أنحاء العالم. ووجدوا أن هذا السلوك كان متشابهًا بين مجموعات الحيتان المختلفة، بغض النظر عن موقعها.

تم الإبلاغ سابقًا عن استخدام الحيتان للأشياء، بما في ذلك حيتان البالين، ويعتبر سلوكًا معقدًا. ومع ذلك، فإن استخدام الحيتان البالينية للأشياء، وخاصة استخدام الأعشاب البحرية، هو أقل شيوعًا. يقترح الدكتور مينيكي أن هذا السلوك قد يخدم فوائد إضافية مثل إزالة الطفيليات الخارجية وعلاج الجلد باستخدام الخصائص المضادة للبكتيريا للطحالب البنية.

يعد فهم هذا السلوك عبر مجموعات الحيتان المختلفة أمرًا بالغ الأهمية لاكتساب نظرة ثاقبة حول تفضيلات الموائل الخاصة بهم ومعرفة المزيد عن سلوكياتهم المعقدة. تشتهر الحيتان بطبيعتها المرحة، وغالبًا ما تنخرط في أنشطة مثل الاختراق، وصفع الذيل، والقفز التجسسي، والتأرجح، ودحرجة جذوع الأشجار. كما أنها تتفاعل بشكل مرح مع الأنواع البحرية الأخرى، مثل الدلافين.

في حين أن الأسباب الدقيقة لهذه السلوكيات ليست واضحة دائمًا، إلا أنها توفر نافذة على الحياة الاجتماعية والمعرفية لهذه الثدييات البحرية المهيبة. وتساهم دراسة هذه السلوكيات في معرفتنا بالحيتان وعلاقتها المعقدة ببيئتها.

مصادر:

– د. أولاف مينيكي، جامعة جريفيث

– مجلة العلوم والهندسة البحرية