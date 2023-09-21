يستعد مشغل شبكة كاليفورنيا لانخفاض توليد الطاقة الشمسية أثناء كسوف الشمس

يتوقع مشغل النظام المستقل في كاليفورنيا (CAISO) انخفاضًا كبيرًا في توليد الطاقة المتجددة خلال كسوف الشمس الحلقي في 14 أكتوبر. وبما أن توليد الطاقة الشمسية يمثل غالبية الإمدادات خلال ذروة منتصف النهار، فمن المتوقع أن يؤثر الكسوف على استقرار الشبكة.

تشكل مصادر الطاقة المتجددة ما يقرب من 70% من الإمدادات خلال ذروة منتصف النهار، حيث تساهم الطاقة الشمسية بأكثر من 80% من توليد الطاقة المتجددة. ويتوقع فريق التنبؤ قصير المدى التابع لـ CAISO انخفاضًا قدره 9.374 جيجاوات في توليد مصادر الطاقة المتجددة على نطاق الشبكة خلال الكسوف، في حين سيزداد الحمل الإجمالي بمقدار 2.374 جيجاوات.

سيؤثر الكسوف على مناطق سوق اختلال توازن الطاقة الغربية (WEIM)، بأوقات مختلفة وحجم التأثير. على سبيل المثال، ستشهد منطقة سلطة التوازن في كاليفورنيا حجبًا للشمس يتراوح من 68% إلى 89%، اعتمادًا على الموقع. سيتم تعبئة موردي الغاز بين الولايات وداخل الولايات، بالإضافة إلى موارد الطاقة المائية والبطاريات، للمساعدة في توليد المنحدرات الكبيرة.

ستتعاون CAISO مع منسق الموثوقية West وشركات توزيع المرافق وكيانات WEIM لضمان عمليات السوق المستقرة وعمليات النظام الموثوقة في يوم الكسوف.

سيعتمد مجلس الاعتمادية الكهربائية في تكساس (ERCOT) على أسطول الغاز الخاص به للتعويض عن الانخفاض في توليد الطاقة الشمسية أثناء الكسوف. وتتوقع مناطق أخرى، مثل شمال غرب المحيط الهادئ، تقلبات في التوليد والأحمال ولكنها لا تتوقع أي تأثير على الموثوقية.

منذ عام 2017، زادت القدرة الشمسية في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، مما جعل كسوف هذا العام أكثر تأثيرًا. زادت قدرة الطاقة الشمسية على نطاق الشبكة والأسطح لدى CAISO بمقدار 6.5 جيجاوات و8.55 جيجاوات على التوالي، في حين نمت قدرة الطاقة الشمسية على نطاق الشبكة والأسطح لـ WEIM بمقدار 9.414 جيجاوات و5.720 جيجاوات على التوالي.

تقوم CAISO بتقييم تأثيرات كسوف الشمس لعام 2023 على نطاق أوسع، حيث تقدم الآن خدمات تنسيق الموثوقية للعديد من مناطق التوازن في الربط الغربي. ومع زيادة الترابط بين الشبكة الغربية، يمكن للكيانات الاستفادة من هذه الاتصالات والعلاقات للحفاظ على عمليات موثوقة وتحسين الموارد أثناء الكسوف.

تتصدر كاليفورنيا الولايات المتحدة في مجال الطاقة الشمسية، حيث تم تركيب 17.934 جيجاوات بحلول نهاية الربع الثاني. تدير CAISO تدفق الكهرباء لنحو 2% من ولاية كاليفورنيا وجزء صغير من ولاية نيفادا.

المصادر: CAISO، ناسا، الجمعية الأمريكية للطاقة النظيفة