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يواجه صاروخ مهمة القمر المأهولة التابعة لناسا مشكلات في اللحام

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 18، 2023
يواجه صاروخ مهمة القمر المأهولة التابعة لناسا مشكلات في اللحام

تواجه مهمة القمر المأهولة القادمة لناسا، أرتميس 2، مشكلة إنتاجية في المرحلة الأساسية لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS). واجهت المرحلة الأساسية، التي يتم تجميعها حاليًا في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا في ألاباما، "مشكلات اللحام" أثناء عملية التصنيع. ومع ذلك، لا يوجد أي تأخير متوقع في جدول إطلاق Artemis 2 نتيجة لهذه المشكلة.

ظلت مشكلة اللحام في القبة الخلفية لخزان الأكسجين السائل SLS مستمرة خلال الأشهر القليلة الماضية. ولم يقدم مسؤولو ناسا تفاصيل محددة حول طبيعة المشكلة، لكنهم ما زالوا متفائلين بأن المرحلة الأساسية سيتم الانتهاء منها في الموعد المحدد. في وقت سابق من العام، تسببت مشكلات سلسلة التوريد في حدوث بعض التأخير في عملية الإنتاج.

وعلى الرغم من مشاكل اللحام، يتم إحراز تقدم في جوانب أخرى من المهمة. تم تركيب جميع محركات RS-25 الأربعة للمرحلة الأساسية بنجاح، ويجري العمل لتأمين المحركات إلى المرحلة ودمج أنظمة الدفع والكهرباء. وينتظر فريق التجميع، المكون من أعضاء من Boeing وAerojet Rocketdyne، أيضًا الانتهاء من خزان الأكسجين السائل، وهو الهيكل الرئيسي الأخير الذي لم يتم تجميعه بعد لـ Artemis 2.

وبالإضافة إلى المرحلة الأساسية، يجري العمل على معززات الصواريخ الصلبة، ومركبة أوريون الفضائية التي ستحمل رواد الفضاء، وتدريب رواد الفضاء والفرق الأرضية. في حين أن Artemis 2 ستكون المهمة الثانية لبرنامج Artemis، بعد المهمة غير المأهولة الناجحة Artemis 1، فقد أثارت وكالة ناسا مخاوف من أن نظام الهبوط Starship التابع لشركة SpaceX قد لا يكون جاهزًا في الوقت المناسب لمهمة Artemis 3 المخطط لها، والتي تهدف إلى هبوط البشر على سطح القمر. القمر في عام 2025 أو 2026.

مصادر:
- تقرير رحلات الفضاء لناسا
– تحديث مدونة ناسا حول المرحلة الأساسية لـ Artemis 2

By فيكي ستافروبولو

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