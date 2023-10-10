خريف الكويكب: استكشاف أسرار النظام الشمسي

وصل جسم غير عادي من الفضاء مؤخرًا إلى الأرض، وهبط على أرض اختبار عسكرية أمريكية. تم نقل هذه الكبسولة على شكل قرص، التي احترقت أثناء رحلتها عبر الغلاف الجوي، بعناية إلى غرفة نظيفة لتجنب التلوث. وقد تم الكشف الآن عن أن الكبسولة تحتوي على عينة من الكويكب بينو، وهو من بقايا الأيام الأولى لنظامنا الشمسي. يعد هذا الحدث جزءًا من ثلاث مهام يشار إليها باسم "خريف الكويكب" من قبل رئيس علوم الكواكب في ناسا، لوري جليز.

الكويكبات، التي ترتبط غالبًا بسيناريوهات نهاية العالم، هي في الواقع بقايا من تكوين النظام الشمسي. هذه الأجسام الصخرية عبارة عن حطام متبقي لم يصل أبدًا إلى وضع الكوكب الكامل. أُطلقت أول مهمة لناسا، OSIRIS-REx، في عام 2016 بهدف جمع عينة من الكويكب وإعادتها إلى الأرض. تسعى المهمة إلى دراسة هذه العينات الأصلية لفهم تكوين النظام الشمسي بشكل أفضل.

نجحت المركبة الفضائية في جمع ما يقرب من 9 أونصات من الصخور والغبار والحطام من فوهة بينو. ستوفر كيمياء العينة رؤى قيمة حول تطور المركبات الضرورية للحياة. سيتم الاحتفاظ بمعظم الحمولة ليتمكن علماء المستقبل من دراستها باستخدام تقنيات أكثر تقدمًا.

المركبة الفضائية OSIRIS-REx، والتي تسمى الآن OSIRIS-APEX، في طريقها بالفعل إلى مهمتها التالية: الكويكب أبوفيس. في حين تم استبعاد احتمال الاصطدام بالأرض، فإن أبوفيس سيظل أقرب إلى كوكبنا من أي جسم آخر بحجمه في التاريخ المسجل. ويخطط العلماء للحصول على عينة من هذا الكويكب الصخري لفهم التهديدات المحتملة وكيفية الدفاع عنها بشكل أكبر.

ومن المقرر أن تنطلق مهمة أخرى من مركز كينيدي للفضاء، وستسافر إلى الكويكب 16 Psyche. ويعتقد أن هذا الكويكب المعدني، الذي يدور بين المريخ والمشتري، مصنوع من نفس المعادن التي تشكل نوى الكواكب الصخرية. ومن خلال دراسة Psyche، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة لقلب الأرض وقلب الكواكب الأخرى.

تمثل هذه المهام وقتًا مثيرًا لاستكشاف أسرار نظامنا الشمسي. وستساهم العينات التي تم جمعها والبيانات التي تم جمعها من هذه الكويكبات في فهمنا لتكوين الكواكب والمخاطر المحتملة التي يمكن أن تشكلها الكويكبات على الأرض.

مصادر:

– مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا

– مهمة ناسا النفسية