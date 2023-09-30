نبات طفيلي رائع يقلص الجينوم لتحسين استراتيجية البقاء

استخدم نبات طفيلي فريد من نوعه يُعرف باسم Balanophoraceae استراتيجية بقاء مُحسّنة من خلال تقليم ما يقرب من ثلث جينومه. يشبه هذا الفطر اللحمي الوردي، ويتربص هذا النوع في مجموعات حول قواعد الأشجار ويستمد العناصر الغذائية من الشجرة المضيفة له من خلال علاقة طفيلية. على عكس النباتات الطفيلية الأخرى التي توسع النمو المعروف باسم haustoria إلى مضيفيها، يمزج Balanophora لحمه مع الجهاز الوعائي للشجرة باستخدام عضو يشبه الدرنة. هذا العضو عبارة عن هيكل خيمري تتحد فيه المادة الوراثية من النبات والطفيلي.

يعد انخفاض الجينوم الذي لوحظ في Balanophora شديدًا بالنسبة للطفيلي، ويشبه إلى حد كبير جنس نبات طفيلي آخر يسمى Sapria. يوضح هذا التطور المتقارب، حيث تقوم الكائنات الحية المتنوعة بتطوير سمات متشابهة بشكل مستقل. يعد فقدان الجينات غير الضرورية المشاركة في عملية التمثيل الضوئي أمرًا شائعًا في الطفيليات النباتية مثل Balanophora وSapria، والتي أصبحت تعتمد بشكل كبير على مضيفيها وفقدت القدرة على التمثيل الضوئي.

ومن المثير للاهتمام أن كلا النباتين فقدا الجينات المشاركة في تصنيع حمض الأبسيسيك، وهو هرمون تستخدمه النباتات للإشارة واستجابات الإجهاد. ومع ذلك، لا يزال بإمكان Balanophora استخدامه للإشارة، مما يشير إلى أن فقدان بعض الجينات في الطفيليات هو تكيف لعدم الإضرار بالمضيف. توفر دراسة النباتات الطفيلية وتعديلاتها الجينومية رؤى قيمة حول التطور والآليات الكامنة وراء التبعية والتلاعب بالنباتات المضيفة.

يعزز هذا البحث فهمنا للتفاعلات المعقدة بين النباتات الطفيلية ومضيفيها ويوفر أساسًا لدراسة العلاقات بين الطفيليات ومضيفيها والتواصل بين النباتات. علاوة على ذلك، فإنه يسلط الضوء على القدرة الرائعة على التكيف واستراتيجيات البقاء للكائنات الطفيلية.

مصادر:

- النباتات الطبيعية: "يكشف الفقد الشديد للجينات في النبات الطفيلي الملزم Balanophora عن رؤى حول تطور التطفل الشامل" بقلم شياولي تشن وهوان ليو وآخرون.