العلماء يقررون أن 31% من الكون يتكون من مادة

لقد قطع العلماء خطوات كبيرة في تحديد كمية المادة في الكون. اكتشف فريق دولي من الباحثين أن المادة تشكل 31% من إجمالي كمية المادة والطاقة في الكون، والباقي يتكون من الطاقة المظلمة.

لطالما اهتم علماء الكونيات بمسألة مقدار المادة الموجودة في الكون. ووفقا للباحثين، فإن حوالي 20% فقط من إجمالي المادة يتكون من مادة عادية أو “باريونية”، والتي تشمل النجوم والمجرات والذرات والحياة. وتتكون نسبة الـ 80% المتبقية من المادة المظلمة، والتي لا تزال طبيعتها غير معروفة إلى حد كبير.

لتحديد الكمية الإجمالية للمادة في الكون، استخدم الفريق تقنية راسخة. وقارنوا العدد والكتلة المرصودة لمجموعات المجرات مع تنبؤات المحاكاة العددية. إن عدد العناقيد المرصودة في الوقت الحاضر حساس للكمية الإجمالية للمادة في الكون.

يعد قياس كتلة عناقيد المجرات بدقة أمرًا صعبًا لأن معظم المادة مظلمة ولا يمكن ملاحظتها مباشرة بالتلسكوبات. وللتغلب على هذه الصعوبة، استخدم الفريق متتبعًا غير مباشر لكتلة العنقود. ووجدوا أن العناقيد الأكثر ضخامة تحتوي على عدد أكبر من المجرات. ومن خلال قياس عدد المجرات في كل مجموعة، قام الفريق بتقدير الكتلة الإجمالية للمجموعات.

وكانت قياسات الفريق باستخدام هذه الطريقة متفقة بشكل ممتاز مع القياسات السابقة التي تم الحصول عليها باستخدام عمليات رصد الخلفية الكونية الميكروية. تؤكد هذه النتائج أن قياس عدد العناقيد المجرية يعد أسلوبًا قويًا لتحديد المعلمات الكونية.

استخدم فريق البحث التحليل الطيفي، وهي تقنية تفصل الإشعاع إلى ألوان مختلفة، لتحديد المسافة إلى كل مجموعة بدقة وتحديد المجرات الأعضاء الحقيقية. وقد سمح ذلك بإجراء قياسات أكثر دقة مقارنة بالدراسات السابقة التي اعتمدت على تقنيات تصوير أقل دقة.

هذا التقدم في فهم كمية المادة في الكون له آثار مهمة على علم الكونيات. إنه يوفر رؤى قيمة حول البنية الأساسية وتكوين الكون. تفتح النتائج التي توصل إليها الفريق أيضًا إمكانيات جديدة لعمليات مسح المجرات المستقبلية واستكشاف المادة المظلمة.

مصادر:

- "تقييد المعلمات الكونية باستخدام علاقة ثراء كتلة الكتلة" - مجلة الفيزياء الفلكية

– مجلة الفيزياء الفلكية

– المعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء – مصر

- جامعة تشيبا، اليابان