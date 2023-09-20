قلة العلماء البريطانيين السود: معالجة العنصرية المؤسسية في العلوم

رسميًا، لا يوجد أساتذة كيمياء أو فيزياء سود في المملكة المتحدة، مما دفع العديد من العلماء إلى القول بأن العلوم في المملكة المتحدة عنصرية مؤسسيًا. وتهدف الجمعية الملكية، وهي أقدم أكاديمية علمية في العالم، إلى تغيير هذا من خلال خطة تمويل جديدة مصممة لدعم طلاب الدكتوراه السود في متابعة حياتهم المهنية في البحث الأكاديمي ليصبحوا أساتذة في نهاية المطاف. سيوفر البرنامج ما يصل إلى 690,000 جنيه إسترليني كتمويل لخمسة زملاء كل عام.

وسلط الضوء على هذا الموضوع الدكتور مارك ريتشاردز، الباحث في الفيزياء والمحاضر في إمبريال كوليدج لندن، والبروفيسور روبرت موكايا، الخبير في كيمياء المواد في جامعة نوتنغهام. وعلى الرغم من أن موكايا أصبح أستاذًا للكيمياء منذ عام 2008، إلا أنه غير موجود رسميًا وفقًا للإحصاءات التي جمعتها وكالة إحصاءات التعليم العالي (HESA). تقوم HESA بتقريب الأرقام إلى أقرب خمسة، وبالتالي يتم تقريب Mokaya إلى الصفر. وبينما يعترف باحتمال وجود أساتذة كيمياء سود آخرين في المملكة المتحدة، إلا أنه لم تتح له الفرصة بعد لمقابلتهم. يؤكد كل من موكايا وريتشاردز أنه لا يوجد أساتذة فيزياء سود أيضًا.

وفي مجال الكيمياء يبلغ إجمالي عدد الأساتذة 520 أستاذاً، بينما يوجد في مجال الفيزياء 825 أستاذاً. والوضع أفضل قليلاً في العلوم البيولوجية، حيث يوجد خمسة أساتذة سود من أصل 1,345، وفي الهندسة، التي تضم حوالي 20 أستاذاً أسود من أصل 1,730. بشكل عام، من بين جميع العلوم، لا يوجد سوى 70 أستاذًا أسودًا، يمثلون 0.6٪ فقط من المجموع. 10 فقط من هؤلاء الأساتذة هم من النساء. وفي المقابل، يشكل السود 4.2% من السكان في إنجلترا وويلز حسب آخر إحصاء.

هناك عوامل مختلفة تساهم في نقص تمثيل العلماء السود. يعتقد ريتشاردز أن نقص الوعي بالفرص المتاحة وغياب الدعوة يشكلان عائقين رئيسيين أمام الفئات المهمشة. وبدون الشبكات والدعم، يصبح الأمر مثبطًا للأفراد الموهوبين. تظهر الإحصائيات بوضوح أن نسبة السود في العلوم تتناقص في كل مرحلة من مراحل السلم الأكاديمي، من شهادة الثانوية العامة إلى درجة الأستاذية.

يؤكد ريتشاردز، الذي يعود اهتمامه بالعلوم إلى طفولته، على أهمية الفضول والدعم في تعزيز التطلعات العلمية. نشأ في منزل وحيد الوالدين، وهو يتذكر كيف قاده عقله الفضولي إلى استكشاف الأعمال الداخلية لمقبس التوصيل عندما كان طفلاً صغيرًا. على الرغم من وصفه في البداية بأنه "طفل سيئ"، يوضح ريتشاردز أن فضوله ورغبته في فهم كيفية عمل الأشياء غذت شغفه بالعلم.

يعد الافتقار إلى تمثيل السود في العلوم قضية معقدة تتطلب نهجا متعدد الأوجه لتفكيك العنصرية المؤسسية وتعزيز الشمولية. يعد مخطط تمويل الجمعية الملكية مجرد خطوة واحدة نحو معالجة هذا التفاوت وضمان حصول العلماء السود في المملكة المتحدة على التقدير والفرص التي يستحقونها.

مصادر:

– الغارديان: “الجمعية الملكية تهدف إلى معالجة غياب العلماء البريطانيين السود”

– وكالة إحصاءات التعليم العالي (HESA)