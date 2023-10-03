تم إصدار عرض Webb ذو الزاوية الواسعة لسديم Orion على ESASky

تمت إضافة صور جديدة لسديم أوريون التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي NASA/ESA/CSA إلى منصة ESASky التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية. يوفر ESASky واجهة سهلة الاستخدام لتصور وتنزيل البيانات الفلكية. سديم أوريون، المعروف أيضًا باسم ميسييه 42، هو أحد أكثر السدم سطوعًا في سماء الليل ويقع جنوب حزام أوريون. يوجد في قلبها العنقود شبه المنحرف، الذي يتكون من نجوم شابة تنبعث منها أشعة فوق بنفسجية مكثفة، تضيء الغاز والغبار المحيط بها.

يعد سديم أوريون موردا قيما لعلماء الفلك الذين يدرسون تكوين النجوم وتطورها المبكر. يحتوي على مجموعة متنوعة من الظواهر والأجسام، بما في ذلك التدفقات الخارجية والأقراص المكونة للكواكب حول النجوم الشابة، والنجوم الأولية المدمجة، والأقزام البنية، والأجسام الكوكبية ذات الكتلة الحرة العائمة، ومناطق التفكك الضوئي. مناطق التفكك الضوئي هي مناطق يتأثر فيها الغاز بالإشعاع الصادر من النجوم الضخمة، مما يؤدي إلى تسخينه وتشكيله وتغييرات في الكيمياء.

تم الحصول على الصور الجديدة لسديم أوريون باستخدام كاميرا ويب القريبة من الأشعة تحت الحمراء، NIRCam. لقد تم تحويلهما إلى فسيفساءين - واحدة من قناة الطول الموجي القصير والأخرى من قناة الطول الموجي الطويل. تعد هذه الفسيفساء من بين أكبر الفسيفساء التي لاحظها ويب حتى الآن، وقد تم دمجها في ESASky لتسهيل استكشاف العديد من المصادر الفلكية المثيرة للاهتمام الموجودة داخلها.

تركز الفسيفساء ذات الطول الموجي القصير على الكشف عن التفاصيل في الأقراص والتدفقات الخارجية بدقة عالية، بينما تعرض الفسيفساء ذات الطول الموجي الطويل شبكة معقدة من الغبار والمركبات العضوية تسمى الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات. ويتم تشجيع علماء الفلك والمتحمسين على استكشاف هذه الصور لاكتشاف الكنوز المخفية داخل سديم أوريون.

توفر هذه الصور الجديدة لمحة رائعة عن الهياكل والعمليات المعقدة التي تحدث داخل سديم أوريون. إنها تساهم في فهمنا لتكوين النجوم والمراحل الأولى من تطور النجوم. لاستكشاف الصور ومعرفة المزيد عن سديم أوريون، قم بزيارة منصة ESASky.

المصدر

وكالة الفضاء الأوروبية