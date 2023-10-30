استكشاف أعماق سديم السرطان: ويب يكشف عن أدلة جديدة

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا صورة جديدة مذهلة لسديم السرطان، مما سلط الضوء على تاريخه الغامض وتكوينه. تقع بقايا المستعر الأعظم هذه على بعد حوالي 6,500 سنة ضوئية في كوكبة الثور، وقد أذهلت علماء الفلك منذ فترة طويلة بسبب أصولها المتفجرة.

استخدم فريق من الباحثين، بقيادة تي تيميم من جامعة برينستون، كاميرا ويب القوية العاملة بالأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) وأداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) لكشف الألغاز المحيطة بسديم السرطان. وبمستوى غير مسبوق من التفاصيل، كشفت عمليات رصد الأشعة تحت الحمراء التي أجراها التلسكوب عن المكونات المعقدة التي تشكل هذا الجسم السماوي.

ومن بين الاكتشافات التي توصل إليها ويب تحديد السحابة المتوسعة من الغاز الساخن، بالإضافة إلى خيوط الغبار الكهفية التي تتخلل السديم. توفر هذه النتائج رؤى لا تقدر بثمن حول ديناميكيات وبنية سديم السرطان، مما يعزز فهمنا لتطوره.

أحد أكثر الاكتشافات إثارة للاهتمام من مراقبة ويب هو اكتشاف إشعاع السنكروترون، المنبعث من الجسيمات المشحونة، مثل الإلكترونات، التي تتحرك بسرعات نسبية على طول خطوط المجال المغناطيسي. يمكن رؤية هذه المادة الشبيهة بالدخان في جميع أنحاء الجزء الداخلي من السديم وهي نتيجة مباشرة لنجم نيوتروني سريع الدوران يقع في قلب السديم.

وأكد تميم أن "حساسية ويب واستبانته المكانية مكنتنا من قياس تركيبة المادة المطرودة، وخاصة وفرة الحديد والنيكل. قد تكشف هذه المعلومات المهمة الطبيعة الدقيقة للحدث المتفجر الذي أدى إلى ظهور سديم السرطان.

من خلال الجمع بين نتائج ويب مع بيانات من مراصد أخرى، بما في ذلك تلسكوب هابل الفضائي، يمكن لعلماء الفلك إنشاء صورة أكثر شمولاً وتفصيلاً لبقايا المستعر الأعظم الغامض. ستعمل بيانات هابل القادمة على تعزيز قدرتنا على المقارنة والتوفيق بين الملاحظات التي أجراها هذين التلسكوبين الفضائيين القويين.

بينما نتعمق في أعماق سديم السرطان، فإن كل اكتشاف يجعلنا أقرب إلى كشف الأسرار الكامنة وراء أحد أكثر الألغاز جاذبية واستمرارية في عالمنا.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: كم يبعد سديم السرطان عن الأرض؟

ج: يقع سديم السرطان على بعد حوالي 6,500 سنة ضوئية من الأرض.

س: ما هي الأدوات التي استخدمها ويب لدراسة سديم السرطان؟

ج: استخدم ويب كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) وأداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) لفحص المكونات والميزات المختلفة لسديم السرطان.

س: ما هو إشعاع السنكروترون؟

ج: إشعاع السنكروترون هو نوع من الانبعاثات التي تنتجها الجسيمات المشحونة، مثل الإلكترونات، التي تتحرك بسرعات عالية على طول خطوط المجال المغناطيسي.

س: كيف يساهم إشعاع السنكروترون في ظهور سديم السرطان؟

ج: إن إشعاع السنكروترون المنبعث من النجم النيوتروني الذي يدور بسرعة في مركز سديم السرطان يخلق مادة تشبه الدخان يمكن ملاحظتها في جميع أنحاء الجزء الداخلي منه.

س: ما الذي يمكن أن تكشفه دراسة سديم السرطان؟

ج: من خلال دراسة سديم السرطان، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة لطبيعة أصله الانفجاري وتكوين المادة المقذوفة. تساهم هذه المعلومات في فهمنا الأوسع لبقايا المستعرات الأعظم وعملياتها التطورية.