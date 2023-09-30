يلتقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي صورة مقربة مذهلة لـ NGC 6822

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وهو أقوى تلسكوب فضائي على الإطلاق، صورة قريبة مذهلة لأقرب مجرة ​​إلينا، NGC 6822. والمعروفة أيضًا باسم مجرة ​​بارنارد، NGC 6822 هي جزء من مجموعتنا المحلية من المجرات و تبعد عنا حوالي 1.5 مليون سنة ضوئية فقط. تسمح أدوات الأشعة تحت الحمراء الباردة والمرآة القوية لتلسكوب ويب بالتقاط تفاصيل مذهلة في هذه الصورة المجرية القريبة.

في الصورة الملتقطة بواسطة تلسكوب ويب، تمثل كل نقطة أو نقطة تقريبًا نجمًا. تظهر ألمع النجوم باللون الأزرق السماوي أو الأزرق الفاتح، بينما تظهر النجوم البعيدة بألوان أكثر دفئًا مثل البرتقالي والأصفر والأحمر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية مجموعة كبيرة من النجوم تسمى "العنقود الكروي" على شكل كرة زرقاء لامعة في يسار وسط الصورة. إذا نظرت عن كثب، يمكنك أيضًا رؤية المجرات الصغيرة الموجودة في الخلفية البعيدة لحقل النجوم.

على عكس مجرتنا درب التبانة، وهي مجرة ​​حلزونية ذات أذرع، فإن NGC 6822 هي مجرة ​​قزمة غير منتظمة يمكن أن تتخذ أشكالا فريدة. وهو يشبه في الصورة فقاعة غير منتظمة مكونة من ملايين النجوم.

يمكّن تصميم وقدرات تلسكوب جيمس ويب الفضائي من استكشاف أعمق أركان الكون وتقديم نظرة ثاقبة للكون المبكر. بفضل مرآته العملاقة التي يبلغ عرضها أكثر من 21 قدمًا، يستطيع تلسكوب ويب التقاط المزيد من الضوء ومراقبة الأجسام البعيدة القديمة التي تشكلت منذ مليارات السنين. ينصب تركيزها الأساسي على ضوء الأشعة تحت الحمراء، مما يسمح لها برؤية المزيد من الكون أكثر من التلسكوبات مثل هابل. يمكن للأشعة تحت الحمراء أن تخترق السحب الكونية بكفاءة أكبر، وتكشف عن الأشياء والتفاصيل المخفية.

كما تفتح المعدات المتخصصة لتلسكوب ويب، بما في ذلك أجهزة قياس الطيف، إمكانيات جديدة لدراسة الكواكب الخارجية في مجرتنا. يمكن لهذه الأجهزة تحليل الأجواء للكواكب الخارجية البعيدة وتحديد وجود جزيئات مختلفة، مثل الماء وثاني أكسيد الكربون والميثان. ومن خلال دراسة أنواع مختلفة من الكواكب الخارجية، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق لهذه العوالم البعيدة وربما تحقيق اكتشافات رائدة.

يمثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي قفزة كبيرة إلى الأمام في استكشاف الفضاء ويعد بإحداث ثورة في فهمنا للكون وأسراره.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

- ناسا

– وكالة الفضاء الكندية (CSA)

- مشابيل