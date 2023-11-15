نظريات تحديات المجرة المكتشفة حديثًا حول تطور المجرة

حقق علماء الفلك اكتشافًا رائدًا في أقاصي الكون، وهي مجرة ​​تشبه إلى حد كبير درب التبانة. هذه المجرة، المعروفة باسم ceers-2112، هي الآن أبعد مجرة ​​حلزونية قضيبية تم رصدها على الإطلاق. ويشكل هذا الاكتشاف تحديًا للنظريات السائدة حول كيفية تطور المجرات.

تمت ملاحظة Ceers-2112 لأول مرة من قبل فريق دولي باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وهو أداة متقدمة تسمح للعلماء بالنظر إلى الماضي بسبب المسافات الهائلة. تشكلت المجرة المكتشفة حديثًا بعد 2.1 مليار سنة فقط من ظهور الكون، مما يشير إلى أن المجرات التي تشبه مجرتنا كانت موجودة حتى عندما كان عمر الكون 15٪ فقط من عمره الحالي.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي لوكا كوستانتين من مركز علم الأحياء الفلكي الإسباني في مدريد: "بشكل غير متوقع، يكشف هذا الاكتشاف أن المجرات التي تشبه مجرتنا كانت موجودة بالفعل قبل 11,700 مليون سنة، عندما كان الكون لديه 15٪ فقط من حياته". وقد أذهل هذا الاكتشاف علماء الفلك، لأنه يتناقض مع الاعتقاد بأن مثل هذه المجرات جيدة التنظيم والتنظيم لا يمكن أن تتشكل إلا في وقت لاحق من تاريخ الكون.

إن اكتشاف Ceers-2112 يجبر العلماء على إعادة النظر في فهمهم لتكوين المجرات والمراحل المبكرة للكون. حتى الآن، كان يُعتقد أن تشكل القضبان في المجرات الحلزونية، مثل مجرة ​​درب التبانة، يتطلب مليارات السنين من تطور المجرات. ومع ذلك، فإن وجود شريط في Ceers-2112 يشير إلى أن هذه العملية ربما حدثت في أقل من مليار سنة أو أقل.

وفقًا للمؤلف المشارك في الدراسة ألكسندر دي لا فيجا من جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد، فإن العثور على ceers-2112 يُظهر أن المجرات في الكون المبكر يمكن أن تكون مرتبة مثل مجرة ​​درب التبانة. وهذا أمر مثير للدهشة لأن المجرات كانت أكثر فوضوية في بداية الكون، وكان عدد قليل جدًا منها يمتلك هياكل مماثلة لمجرة درب التبانة.

قد يتطلب هذا الاكتشاف الرائد مراجعة النظريات الموجودة حول تكوين المجرات وتطورها. ويشير دي لا فيجا إلى أن إدراج المادة المظلمة، التي يعتقد أنها تشكل 85% من إجمالي المادة في الكون، قد يلعب دورًا في تكوين قضبان المجرة. المادة المظلمة، على الرغم من أنه لم يتم اكتشافها بشكل مباشر أبدًا، هي مجال للاستكشاف المستمر ورسم الخرائط بواسطة أدوات مثل تلسكوب إقليدس التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

يفتح اكتشاف ceers-2112 إمكانيات جديدة لتحديد ودراسة القضبان في المجرات المبكرة. أتاحت قدرات تلسكوب جيمس ويب الفضائي، إلى جانب خبرة فريق البحث، إجراء قياسات دقيقة وفهم أفضل لحجم وشكل القضيب في ceers-2112.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو ceers-2112؟

ج: Ceers-2112 هي مجرة ​​في الكون البعيد تشبه إلى حد كبير درب التبانة.

س: كيف تم اكتشافه؟

ج: تمت مراقبته من قبل فريق دولي باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

س: ما أهمية هذا الاكتشاف؟

ج: يتحدى هذا الاكتشاف النظريات الموجودة حول تطور المجرات، ويشير إلى أن المجرات التي تشبه درب التبانة تشكلت في تاريخ مبكر جدًا في تاريخ الكون عما كان يُعتقد سابقًا.

س: ماذا يعني هذا بالنسبة لفهمنا لتكوين المجرات؟

ج: قد يحتاج العلماء إلى مراجعة نظرياتهم حول تكوين المجرات والنظر في دور المادة المظلمة، التي يُعتقد أنها تشكل جزءًا كبيرًا من كتلة الكون.

س: كيف تم تحديد حجم وشكل الشريط في ceers-2112؟

ج: لقد أتاحت القدرات المتقدمة لتلسكوب جيمس ويب الفضائي، إلى جانب خبرة فريق البحث، إجراء قياسات دقيقة وقيود على حجم وشكل شريط المجرة.