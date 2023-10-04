الكتلة شبه المنحرفة: كشف سر الأجسام الضخمة في سديم أوريون

في الفضاء الشاسع للكون، هناك دائمًا أسرار جديدة تنتظر من يكتشفها. ويأتي الاكتشاف الأخير من سديم أوريون، وهي أقرب منطقة لتشكل النجوم إلى الأرض. داخل العنقود شبه المنحرف للسديم، اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي مجموعة من الأجسام المثيرة للاهتمام المعروفة باسم JuMBOs، أو الأجسام الثنائية ذات كتلة المشتري.

هذه الأجسام الضخمة ليست ضخمة بما يكفي لتكون نجومًا، ومع ذلك فهي غير مرتبطة بأي نجم، لذلك لا يمكن تصنيفها ككواكب أيضًا. وما يجعلها أكثر روعة هو أنها موجودة كأجسام ثنائية، حيث تدور العشرات من أزواج JuMBO هذه حول بعضها البعض.

اقترح العلماء تفسيرًا محتملًا لوجود هذه الأجسام الضخمة، حيث يمكن أن تكون كواكب خارجية مارقة، أو عوالم غريبة تم طردها من أنظمتها النجمية الأم. يُعتقد أن الكواكب الخارجية المارقة شائعة في مناطق تشكل النجوم. لكن هذا التفسير لا يزال يترك السؤال دون إجابة: لماذا توجد هذه الكائنات الضخمة كثنائيات؟

عادة، تتشكل الأنظمة النجمية الثنائية عندما ينكسر قرص من المادة المحيطة بالنجم، مما يؤدي إلى ولادة نجمين. ومع ذلك، هناك حد أدنى نظريًا لكتلة الأجسام التي يمكن أن تتشكل بهذه الطريقة. ومن المتوقع أن تتشكل أجسام أصغر من ثلاثة أضعاف كتلة كوكب المشتري على شكل كواكب في القرص المحيط.

ما يزيد من الغموض هو أن هذه الأجسام الضخمة أصغر بكثير مما يمكن توقعه بالنسبة للأجسام الثنائية من هذا النوع. لديهم كتل صغيرة مثل كتلة المشتري أو حتى نصف كتلة المشتري. إن العثور على مجموعة مكونة من 42 جسمًا شبيهًا بالكواكب عديمة النجوم، يتحدى فهمنا لكيفية تشكل النجوم والكواكب.

يعترف علماء الفلك الذين يعملون في عمليات الرصد بعدم اليقين المحيط بهذه الأجسام الضخمة، مشيرين إلى أن الآلية التي يمكن من خلالها طرد أزواج من الكواكب الصغيرة في وقت واحد والبقاء مقيدة غير واضحة.

ويثير هذا الاكتشاف أسئلة جديدة حول تكوين الأجرام السماوية وقد يتطلب تطوير تفسير جديد. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لكشف لغز الأجسام الضخمة الموجودة في العنقود شبه المنحرف لسديم الجبار.

المصدر : قناة الطقس