يكشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن صورة مذهلة لمنطقة تشكل النجوم

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) صورة مذهلة لـ NGC 346، وهي منطقة تشكل النجوم في سحابة ماجلان الصغيرة. بفضل أدواته القوية التي يمكنها الرؤية بعيدًا في الأشعة تحت الحمراء، يستطيع تلسكوب جيمس ويب الفضائي المراقبة من خلال الغبار والغاز، مما يوفر بيانات قيمة عن تكوين النجوم.

تعتبر NGC 346، التي تقع في مجرة ​​تابعة لسحابة ماجلان الصغيرة، أكبر حضانة نجمية في هذه المنطقة. على عكس مجرتنا درب التبانة، فإن سحابة ماجلان الصغيرة أكثر بدائية وتفتقر إلى العناصر الثقيلة الضرورية لتكوين الكواكب. وهذا يجعله هدفًا مثيرًا للاهتمام لعلماء الفلك، لأنه قد يقدم نظرة ثاقبة لفترة تُعرف باسم "الظهيرة الكونية" عندما بلغ تكوين النجوم ذروته منذ مليارات السنين.

تُظهر الصورة الملتقطة بواسطة أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) التابعة لـ JWST خطوطًا زرقاء عبارة عن سيليكات وجزيئات كبيرة على شكل حلقة تسمى الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAH). يمثل التوهج الأحمر في الصورة غبارًا تم تسخينه بواسطة النجوم الأكثر سخونة في NGC 346. بالإضافة إلى ذلك، تشير الأجزاء الأكثر سطوعًا في الصورة إلى بقع كثيفة من النجوم الأولية محاطة بالغبار البدائي.

تفاجأ علماء الفلك عندما وجدوا تركيزًا أعلى من الغبار في NGC 346، ويهدفون إلى استخدام البيانات من كل من MIRI وأداة NIRCAM الخاصة بـ JWST لمزيد من التحقيق في الظروف في سحابة ماجلان الصغيرة. من المحتمل أن يؤكد هذا البحث أو يتحدى النظريات الحالية حول "الظهيرة الكونية" وتكوين النجوم في المجرات ذات المستويات المنخفضة من العناصر الثقيلة.

تم إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي في عام 2021 بعد عقدين من التصميم والبناء. لقد تجاوز نشره الناجح التوقعات، وتقدر وكالة ناسا الآن أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي سيكون قادرًا على العمل لمدة 20 عامًا بدلاً من السنوات العشر المخطط لها في البداية. يعني هذا العمر الممتد أنه يمكننا التطلع إلى سنوات عديدة أخرى من الملاحظات والاكتشافات الرائدة من هذا التلسكوب الفضائي الرائع.

المصادر: ناسا