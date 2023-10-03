رؤى جديدة لسديم أوريون التي كشف عنها تلسكوب جيمس ويب الفضائي

لطالما انبهر العلماء بسديم الجبار، والذي يُشار إليه غالبًا باسم نار الخلق الكونية في ثقافة المايا القديمة. يقع سديم أوريون على بعد حوالي 1,350 سنة ضوئية من الأرض، وهو أقرب منطقة كبيرة لتشكل النجوم إلى كوكبنا. مع إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، أصبح لدى علماء الفلك الآن الفرصة لدراسة هذا الموقع السماوي بتفاصيل غير مسبوقة.

يستخدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وهو جهد تعاوني بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الكندية (CSA) ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء لاستكشاف الكون. تسمح الأشعة تحت الحمراء، غير المرئية للعين البشرية، للعلماء برؤية الأشياء والظواهر التي لا يمكن اكتشافها بالتلسكوبات البصرية التقليدية.

زودت البيانات التي جمعها تلسكوب جيمس ويب الفضائي العلماء برؤى جديدة حول سديم أوريون. كشف التلسكوب عن وجود نجوم أولية، وأقزام بنية، وكواكب مارقة داخل السديم. كما كشفت عن مئات من العوالم العائمة، بعضها كتلته ضعف كتلة زحل، ولا تدور حول أي نجوم.

تم إنشاء فسيفساءتين كبيرتين من بيانات تلسكوب جيمس ويب الفضائي، مما يوفر رؤية واسعة الزاوية للسديم. تركز الصورة المركبة الملونة ذات الطول الموجي القصير على النجوم، بينما تسلط الصورة المركبة ذات الطول الموجي الطويل الضوء على الغاز والغبار والجزيئات الموجودة في المنطقة. توفر هذه الصور، التي تم التقاطها من خلال الجمع بين آلاف الصور الفردية، ثروة من المعلومات حول تطور النجوم.

أحد الاكتشافات المثيرة للاهتمام التي توصل إليها علماء الفلك الذين يدرسون سديم أوريون باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي هو جزيء كربون يسمى كاتيون الميثيل. يعتقد الكيميائيون العضويون أن هذا الجزيء يلعب دورًا حاسمًا في تكوين جزيئات معقدة تعتمد على الكربون. يشير وجوده إلى أن السديم قد يكون أرضًا خصبة لوحدات بناء الحياة.

بشكل عام، أحدث تلسكوب جيمس ويب الفضائي ثورة في فهمنا لسديم أوريون. وقد أتاحت صوره عالية الدقة وقدرات الأشعة تحت الحمراء للعلماء الكشف عن تفاصيل جديدة حول تكوين النجوم واستكشاف إمكانية الحياة في هذه الحضانة الكونية.

مصادر:

– [ناسا](https://www.nasa.gov/)

– [وكالة الفضاء الأوروبية](https://www.esa.int/)