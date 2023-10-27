علماء الفلك يرصدون انفجار أشعة جاما الساطع باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي

استخدم فريق من علماء الفلك تلسكوب جيمس ويب الفضائي للكشف عن انفجار أشعة غاما الساطع، مما يوفر رؤى قيمة في أعقاب كيلونوفا الناتجة عن اندماج نجم نيوتروني. وقع الانفجار، المعروف باسم GRB 230307A، في 7 مارس، وكان ثاني ألمع انفجار لأشعة جاما تم رصده على الإطلاق.

إن انفجارات أشعة جاما هي انبعاثات مكثفة من أكثر أشكال الضوء نشاطًا، وكان هذا الانفجار بالتحديد أكثر سطوعًا بمليون مرة من مجرة ​​درب التبانة بأكملها مجتمعة. ومن المرجح أن يكون الانفجار نتيجة اندماج نجمين نيوترونيين في مجرة ​​تقع على بعد حوالي مليار سنة ضوئية.

رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي، إلى جانب المراصد الأخرى بما في ذلك تلسكوب فيرمي الفضائي لأشعة جاما التابع لناسا، ومرصد نيل جيرلز سويفت، والقمر الصناعي العابر لمسح الكواكب الخارجية، الانفجار وتتبعه مرة أخرى إلى اندماج النجم النيوتروني. اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي أيضًا وجود التيلوريوم، وهو معدن نادر، في أعقاب الانفجار. ومن المتوقع أيضًا وجود عناصر أخرى قريبة من التيلوريوم في الجدول الدوري، مثل اليود، وهو أمر بالغ الأهمية للحياة على الأرض.

إن اكتشاف هذه العناصر النادرة ودراسة الكيلونوفا يساعدان علماء الفلك على فهم أصول العناصر الثقيلة في الكون بشكل أفضل. ويُعتقد أن اندماجات النجوم النيوترونية هي المصانع السماوية المسؤولة عن تكوين عناصر أثقل من الحديد. ومع ذلك، فإن مثل هذه الأحداث يصعب مراقبتها بسبب ندرتها.

للمضي قدمًا، يأمل علماء الفلك في اكتشاف المزيد من الكيلونوفا باستخدام التلسكوبات الحساسة مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي وتلسكوب نانسي جريس الروماني الفضائي القادم. سيوفر هذا مزيدًا من الأفكار حول إنشاء وإطلاق العناصر الثقيلة خلال هذه الانفجارات الكونية النادرة. ومن خلال دراسة الانفجارات النجمية، يمكن للعلماء الحصول على فهم أعمق للعمليات التي أدت إلى تكوين العناصر الضرورية لنشوء الحياة على الأرض.

الأسئلة الأكثر تكرارا

ما هو انفجار اشعة جاما؟

إن انفجار أشعة جاما هو انبعاث قصير لشكل الضوء الأكثر نشاطًا. وهو أحد أقوى الانفجارات في الكون.

ما هو كيلونوفا؟

الكيلونوفا هو حدث انفجاري يحدث عندما يندمج نجم نيوتروني مع نجم نيوتروني آخر أو ثقب أسود. وتنتج دفعة من الطاقة وتطلق عناصر نادرة.

ما أهمية دراسة اندماج النجوم النيوترونية؟

ويُعتقد أن اندماجات النجوم النيوترونية هي المسؤولة عن تكوين العناصر الثقيلة في الكون، مثل الذهب والبلاتين. تساعد دراسة هذه الأحداث العلماء على فهم أصول هذه العناصر وكيفية توزيعها في جميع أنحاء الكون.

ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

تلسكوب جيمس ويب الفضائي هو مرصد فضائي تم إطلاقه في عام 2021. وهو مصمم لدراسة الكون في الجزء تحت الأحمر من الطيف الكهرومغناطيسي، مما يسمح لعلماء الفلك بمراقبة الأجسام والظواهر البعيدة بوضوح غير مسبوق.