أخيرًا تم شرح الضوء الغامض في صور تلسكوب جيمس ويب الفضائي

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) صورًا لضوء غامض في أعماق الكون، والآن أصبح لدى العلماء تفسير لذلك. إن مرصد الجيل التالي، وهو عبارة عن تعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية، قادر على رؤية ضوء الأشعة تحت الحمراء بطريقة لم يتم القيام بها من قبل.

يكشف ضوء الأشعة تحت الحمراء عن الضوء المرئي الذي تمدد بفعل الكون المتوسع، مما يسمح لعلماء الفلك برؤية الكون كما كان على بعد مليارات السنين الضوئية. عندما يصل الضوء إلى الأرض، يمكن لعلماء الفلك تحليله والحصول على نظرة ثاقبة للمراحل الأولى للكون.

نُشرت الصور التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي للعامة في يوليو 2022، وكشفت عن أكثر من 20,000 ألف مجرة ​​في حقل واحد. ومع ذلك، فإن إحدى الخصائص المميزة للمجرات القديمة لفتت انتباه العلماء. كانت سطوع هذه المجرات ساطعة بشكل غير متوقع، مما يشكل تحديًا للنموذج القياسي لعلم الكونيات.

وفقًا للفيزيائي جوشاو صن وفريقه البحثي في ​​جامعة نورث وسترن، فإن تفسير السطوع يكمن في دفقات من التكوين. إذا حدث تكوين النجوم على شكل رشقات نارية، فإنها تنبعث منها ومضات من الضوء، مما يؤدي إلى ظهور مجرات متعددة شديدة السطوع. وأوضح صن أن هذه المجرات الشابة "ساطعة جدًا، وضخمة جدًا، وناضجة جدًا بحيث لا يمكن أن تتشكل بعد وقت قصير من الانفجار الكبير".

على عكس المجرات الحديثة التي تشكل النجوم بمعدل ثابت، شهدت المجرات المبكرة تشكل النجوم المتفجرة. وهذا يعني أن النجوم تشكلت بنمط متناوب، مع فترات من تكوين النجوم السريع تليها فترات طويلة من تكوين نجوم جديدة قليلة أو معدومة. تشير دراسة صن إلى أن المجرات القديمة التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي تعج بنجوم جديدة.

وبفضل هذا الفهم الجديد، يمكن لعلماء الفلك الآن استخدام الأدوات الحساسة في تلسكوب جيمس ويب الفضائي للتحقيق في أسرار كونية أخرى. إن القدرات المبتكرة للتلسكوب لديها القدرة على كشف المزيد عن الكون المبكر وتطوره منذ الانفجار الكبير.

في الختام، يتم الآن تفسير الضوء الغامض الذي التقطه تلسكوب جيمس ويب الفضائي على أنه انفجارات من تشكل النجوم في المجرات القديمة. يتحدى هذا الفهم الافتراضات السابقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستكشاف في دراسة الكون المبكر.

المصدر: مجلة كوانتا، بيان جامعة نورث وسترن