تم الكشف عن التيار النفاث لكوكب المشتري بواسطة تلسكوب ويب الفضائي

حقق تلسكوب ويب الفضائي اكتشافًا رائعًا لكوكب المشتري، أكبر كوكب في نظامنا الشمسي. في يوليو 2022، اكتشف ويب تيارًا نفاثًا كثيفًا ينطلق عبر خط استواء المشتري. تسافر الطائرة بسرعة تبلغ حوالي 320 ميلاً في الساعة (515 كيلومترًا في الساعة) وتقع على ارتفاع حوالي 25 ميلًا (40 كم) في طبقة الستراتوسفير السفلية لكوكب المشتري.

قبل هذا الاكتشاف، كان علماء الفلك على علم بوجود نفاثات شرق-غرب في الغلاف الجوي لكوكب المشتري. ومع ذلك، يشير تحليل هذه الطائرة السريعة الحركة المكتشفة حديثًا إلى أن الديناميكيات الداخلية لكوكب المشتري قد تكون أكثر ديناميكية مما كان يُعتقد سابقًا. تم نشر البحث الذي يفحص الطائرة في مجلة Nature Astronomy.

يقوم تلسكوب ويب الفضائي، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2021، بإجراء ملاحظات علمية منذ يوليو 2022. وقد التقط صورًا حية وثاقبة للكون، بما في ذلك صور الشفق القطبي المضيء على قطبي المشتري والحلقات المحيطة بأورانوس وزحل.

تم التقاط الصور الأخيرة للتيار النفاث لكوكب المشتري باستخدام كاميرا Webb القريبة من الأشعة تحت الحمراء. وكشفت هذه الصور أن أجزاء من الغلاف الجوي لكوكب المشتري قد اضطربت بسبب حركة الطائرة. وتم تتبع الطائرة من خلال مقصات الرياح المرئية في الصورة، والتي أشارت إلى التغيرات في سرعات الرياح على ارتفاعات ومسافات مختلفة داخل الغلاف الجوي للكوكب.

يشير اكتشاف التدفق بالقرب من طبقة التروبوبوز لكوكب المشتري، وهي المنطقة الواقعة على حافة طبقة التروبوسفير، إلى أن دوران الغلاف الجوي للكوكب حول خط الاستواء يشبه دوران زحل أكثر مما كان معروفًا من قبل.

في حين أن ويب لا يمكنه مراقبة كوكب المشتري إلا من مسافة بعيدة، فإن المهام القادمة مثل مستكشف أقمار المشتري الجليدية (JUICE) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) وأوروبا كليبر (Europa Clipper) التابعة لناسا ستوفر نظرة فاحصة على العملاق الغازي وأقماره. ستقوم هذه المهام بالتحقيق في أقمار كوكب المشتري الصناعية، بما في ذلك كاليستو ويوروبا وجانيميد، والتي يُعتقد أنها أقمار صناعية حاملة للمحيطات ويمكن أن تدعم الحياة خارج كوكب الأرض.

ومع ذلك، سوف تمر عدة سنوات قبل أن تصل هذه المهام إلى نظام المشتري. من المتوقع أن يصل Europe Clipper في عام 2030، في حين من المقرر أن يصل JUICE إلى كوكب المشتري في عام 2031. وفي هذه الأثناء، يمكننا تقدير اللقطات المذهلة التي التقطتها كاميرا Webb القريبة من الأشعة تحت الحمراء من مسافة بعيدة.

المصدر: علم الفلك الطبيعي