يستخدم علماء الفلك تلسكوب جيمس ويب الفضائي لدراسة نظام TRAPPIST-1

يستخدم علماء الفلك تلسكوب جيمس ويب الفضائي القوي لدراسة النظام الشمسي TRAPPIST-1، الذي يقع على بعد 40 سنة ضوئية. يتكون هذا النظام من سبعة كواكب صخرية بحجم الأرض تدور حول نجم قزم أحمر يعرف باسم TRAPPIST-1. يصدر النجم توهجات شمسية متكررة ومكثفة يمكن أن تعيق مراقبة الكواكب.

من أجل فهم أفضل لكواكب نظام TRAPPIST وتحديد ما إذا كان من الممكن أن تؤوي حياة، يحتاج الباحثون إلى دراسة هذه التوهجات الشمسية. ومؤخرًا، استخدم فريق من العلماء تلسكوب ويب لرصد وتسجيل أربعة من هذه الانفجارات الشمسية على مدار 27 ساعة.

وطوّر الباحثون طريقة لتصفية الضوء الصادر عن التوهجات الشمسية، مما يتيح رؤية أوضح للكواكب الخارجية. وهذا أمر بالغ الأهمية لتحليل تكوين الغلاف الجوي للكواكب باستخدام أجهزة قياس الطيف الموجودة على متن التلسكوب.

تقع ثلاثة من كواكب نظام TRAPPIST السبعة داخل المنطقة الصالحة للسكن في النظام، مما يجعلها أهدافًا مثيرة للاهتمام بشكل خاص لمزيد من البحث. حتى الآن، لم يعثر العلماء على أجواء مهمة أو دليل على قابلية السكن على أقرب كوكبين إلى النجم القزم الأحمر.

تم تجهيز تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وهو تعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية، بمرآة عملاقة تلتقط الضوء وتسمح بمراقبة الأجسام البعيدة. وتمكنه قدرات الأشعة تحت الحمراء من رؤية ما هو أبعد مما هو مرئي للعين البشرية، مما يجعله أداة قيمة لدراسة الكواكب الخارجية.

بفضل قدراته الفريدة، يتمتع تلسكوب ويب بالقدرة على إحداث ثورة في فهمنا للعوالم البعيدة وتقديم نظرة ثاقبة للكون المبكر.

مصادر:

– مجلة الفيزياء الفلكية

- ناسا