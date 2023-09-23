دليل جديد على وجود ثاني أكسيد الكربون على قمر كوكب المشتري أوروبا يدعم إمكانية الحياة

اكتشف العلماء ثاني أكسيد الكربون على سطح قمر كوكب المشتري أوروبا، وفقا للملاحظات التي أجراها تلسكوب جيمس ويب الفضائي. ويعتقد أن أوروبا لديها محيط شاسع تحت قشرتها الجليدية، مما يجعلها مرشحة محتملة لإيواء الحياة. إن وجود ثاني أكسيد الكربون، وهو عنصر أساسي للحياة كما نعرفها، يدعم فكرة أن أوروبا يمكن أن تدعم الحياة.

يتركز ثاني أكسيد الكربون الموجود على سطح يوروبا في منطقة تعرف باسم تارا ريجيو، والتي تتميز بسطح شاب وغير منتظم. كما كشفت المنطقة سابقًا عن وجود الملح. ويعتقد العلماء أن ثاني أكسيد الكربون ربما نشأ من المحيط الداخلي لأوروبا.

استخدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي مطياف الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRSpec) للكشف عن ثاني أكسيد الكربون. يعمل NIRSpec كمنشور، حيث يقسم الضوء إلى مجموعة من الألوان ويكشف عن العناصر الموجودة في الأجسام البعيدة. توفر ملاحظات التلسكوب رؤى قيمة حول تكوين سطح أوروبا وقدرته على دعم الحياة.

وتخطط وكالة ناسا لمواصلة استكشاف أوروبا من خلال مهمة أوروبا كليبر، المقرر إطلاقها في عام 2024. وتهدف المهمة إلى استكشاف باطن سطح القمر وتحديد ما إذا كان يحتوي على ظروف مناسبة للحياة. ستطير المركبة الفضائية حول أوروبا عدة مرات، لتجمع البيانات التي يمكن أن توفر رؤى غير مسبوقة حول هذا الجسم السماوي المثير للاهتمام.

تم تصميم تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وهو تعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية، لدراسة الأجسام البعيدة في الكون. تسمح له مرآته الكبيرة بالتقاط ضوء أكثر من تلسكوب هابل الفضائي، بينما تمكنه قدرات الأشعة تحت الحمراء من النظر عبر السحب الكونية واختراق المناطق التي لا يمكن الوصول إليها بواسطة التلسكوبات الأخرى. كما تمكن أجهزة قياس الطيف الخاصة بالتلسكوب العلماء من دراسة الأجواء للكواكب الخارجية، مما يوسع فهمنا للعوالم الصالحة للحياة خارج نظامنا الشمسي.

بشكل عام، يضيف اكتشاف ثاني أكسيد الكربون على سطح يوروبا إلى الأدلة المتزايدة على أن هذا القمر يمكن أن يدعم الحياة. سيكون المزيد من الاستكشاف والدراسة لأوروبا أمرًا حاسمًا في كشف أسرار هذا العالم الرائع.

مصادر:

– Mashable: “تلسكوب جيمس ويب الفضائي يرصد ثاني أكسيد الكربون على قمر المشتري أوروبا” (2022)