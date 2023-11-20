صور جديدة من تلسكوب جيمس ويب تضيء مركز المجرة

قدم تلسكوب جيمس ويب، المشهور بالتقاط صور مذهلة، لمحة جديدة عن عجائب الفضاء. وهذه المرة، سقطت نظرته على مركز مجرة ​​درب التبانة، لتكشف تفاصيل غير مسبوقة عن جوارنا الكوني. من خلال التركيز على منطقة القوس C، وهي منطقة تشكل النجوم التي تبعد حوالي 300 سنة ضوئية عن القوس A (الثقب الأسود الهائل في المجرة) و25,000 سنة ضوئية من الأرض، أظهر التلسكوب الجزء الأكثر كثافة في محيطنا.

في هذه المجموعة الرائعة من الصور، يكشف تلسكوب جيمس ويب عن أكثر من 500,000 نجم وعناقيد من النجوم الأولية داخل المنطقة. تساهم هذه النجوم الأولية، التي لا تزال في طور التكوين وتراكم الكتلة، في سحابة الفوضى المذهلة التي تميز مركز المجرة. وبالمقارنة، تبدو منطقتنا الفضائية متناثرة بشكل ملحوظ.

ووفقا للأستاذ جوناثان تان من جامعة فرجينيا، الذي تعاون مع فريق المراقبة، فإن مركز المجرة يمثل البيئة الأكثر تطرفا داخل مجرة ​​درب التبانة. حتى الآن، كانت البيانات المجمعة حول هذه المنطقة غير العادية تفتقر إلى مستوى الدقة والحساسية الذي حققه تلسكوب ويب.

وفي قلب هذا الضجيج يكمن نجم أولي ضخم، يفوق وزن شمسنا بأكثر من 30 مرة. ومن المثير للاهتمام أن هذا الجسم الشمسي الهائل يخفي الضوء عن النجوم الموجودة خلفه، مما يجعل المنطقة تبدو أقل كثافة سكانية مما هي عليه بالفعل. ونتيجة لذلك، فإن ما نلاحظه هو تقدير متحفظ للحشد الفعلي المقيمين في هذه المدينة الفلكية. فكر في الأمر باعتباره ساحة تايمز سكوير للفضاء، على الرغم من عدم وجود مطعم جاي فييري - في الوقت الحالي.

توفر هذه الصور الجذابة للباحثين فرصة لإخضاع النظريات الحالية حول تكوين النجوم إلى الاختبار الأكثر صرامة حتى الآن. التقطت أداة NIRCam (كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة) التابعة لتلسكوب ويب صورًا انبعاثية واسعة النطاق للهيدروجين المتأين، والتي تم تصويرها على هيئة ألوان زرقاء في الجانب السفلي من الصور. قد ينبع هذا من الفوتونات النشطة الصادرة عن النجوم الشابة والضخمة. ومن المثير للدهشة أن الحجم الهائل للمنطقة فاجأ العلماء، مما يستدعي إجراء المزيد من التحقيقات.

وشدد صامويل كرو، الذي يقود فريق المراقبة، على أن البحث الذي تتيحه هذه الصور، الحالية والمستقبلية، سيعزز فهمنا للنجوم الضخمة بشكل كبير. إن كشف طبيعتها يشبه الخوض في قصة أصل جزء كبير من الكون.

لقد أبهرنا تلسكوب جيمس ويب باستمرار بصوره الرائعة، بدءًا من مشاهدة ولادة النجوم في كوكبة العذراء وحتى التقاط وجود الماء حول مذنب في حزام الكويكبات الرئيسي. كل وحي جديد يغذي فضولنا حول الكون ويذكرنا بالعجائب الهائلة التي تنتظر الاستكشاف. ولحسن الحظ، يضمن الإنترنت أن هذه التجارب غير العادية لن تتلاشى مثل الدموع تحت المطر. مع استمرار عمل تلسكوب جيمس ويب، يمكننا الاستمرار في كشف أسرار الكون.