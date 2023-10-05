تتعاون Swatch مع تلسكوب جيمس ويب الفضائي لإنشاء أحزمة ساعة قابلة للتخصيص

أبرمت Swatch شراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية لتقديم مجموعة من ست صور تم التقاطها بواسطة تلسكوب James Webb الفضائي (JWST) كأشرطة ساعة قابلة للتخصيص لساعات Swatch X You. تتضمن هذه الصور مناظر خلابة لمناطق تشكل النجوم وأجزاء من السدم. يمكن للعملاء اختيار تصميمهم المفضل على موقع Swatch X You الإلكتروني في الفترة من 4 أكتوبر إلى 17 ديسمبر، بالتزامن مع أسبوع الفضاء العالمي.

نتيجة للحجم المحدود لحزام الساعة، لا يمكن استيعاب الصورة الكاملة. ومع ذلك، باستخدام أدوات Swatch، يمكن للمستخدمين وضع الصورة المختارة في القسم المطلوب. يبلغ سعر كل ساعة Swatch X You 138 دولارًا (114 جنيهًا إسترلينيًا) وتأتي مع بطاقة بريدية تحتوي على الصورة المحددة وغطاء يحمل طابعًا خاصًا.

هذا التعاون بين Swatch وJWST ليس المرة الأولى التي تتعاون فيها Swatch مع وكالات الفضاء. في السابق، كانت سلسلة "Swatch in space" مستوحاة من بدلات الفضاء التي يرتديها رواد فضاء ناسا.

إن تلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي تم إطلاقه في عام 2021، هو تلسكوب قوي يعمل بالأشعة تحت الحمراء تم تطويره من خلال جهد مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية. ولديه القدرة على مراقبة الأجرام السماوية منذ أكثر من 200 مليون سنة. أنتج التلسكوب صورًا رائعة وتاريخية تتضمن أعمق صورة على الإطلاق للكون وتحديد الجزيء الذي تولده فقط الكائنات الحية على كوكب آخر. لقد كشفت أيضًا عن أسرار حول المستعرات الأعظم، وحللت مجرات غامضة من القرن التاسع عشر، وحققت اكتشافات غير مسبوقة في سديم أوريون، والتقطت مجرة ​​حلزونية مثالية، ورصدت بعضًا من "الضوء الأول" للكون.

مصادر:

- ناسا

- وكالة الفضاء الأوروبية