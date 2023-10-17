اكتشف العلماء جزيئات الكوارتز في الغلاف الجوي للكوكب الخارجي WASP-17 ب

توصل العلماء باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي إلى اكتشاف مثير فيما يتعلق بالغلاف الجوي للكوكب الخارجي WASP-17 b. يُظهر هذا العملاق الغازي، الذي يقع على بعد 1,300 سنة ضوئية، أدلة على وجود جزيئات صغيرة مصنوعة من الكوارتز النقي في سحبه. واستخدم الباحثون، بقيادة ديفيد جرانت من جامعة بريستول، مطياف التلسكوب لدراسة الغلاف الجوي للكوكب أثناء مروره أمام نجمه. أتاحت لهم تقنية التحليل الطيفي للإرسال تحليل الضوء الذي يمر عبر الغلاف الجوي وتحديد وجود جزيئات الكوارتز.

تُقدر جزيئات الكوارتز هذه، المكونة من السيليكون والأكسجين، بأنها صغيرة للغاية، حيث يصل حجمها إلى جزء من مليون من سنتيمتر واحد. من المحتمل أنها تشبه المنشورات السداسية المدببة الموجودة عادة في محلات الجيود والأحجار الكريمة على الأرض. وعلى عكس الكوارتز الموجود على الأرض، والذي يتشكل على السطح، تشير الدراسة إلى أن جزيئات الكوارتز الموجودة في الغلاف الجوي للكوكب WASP-17 b قد تشكلت داخل الغلاف الجوي الحار نفسه.

توفر دراسة الكواكب مثل WASP-17 b رؤى قيمة حول تكوين الكواكب والأنظمة الشمسية الأخرى. يمكن لعلماء الفلك الحصول على فهم أفضل للعناصر والمعادن الموجودة في العوالم البعيدة لمجرة درب التبانة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا البحث في تحديد ما إذا كانت هذه الكواكب يمكن أن تؤوي بيئات مناسبة للحياة، على الرغم من أن WASP-17 b، المصنف على أنه "كوكب المشتري الساخن"، لا يستوفي معايير دعم الحياة.

يتمتع تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وهو جهد مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الكندية، بقدرات قوية للرصد الفلكي. وتلتقط مرآته العملاقة، التي يبلغ عرضها أكثر من 21 قدمًا، ضوءًا أكثر من تلسكوب هابل الفضائي، مما يتيح دراسة الأجرام السماوية البعيدة والقديمة. يعمل ويب بشكل أساسي في طيف الأشعة تحت الحمراء، مما يسمح له باختراق السحب الكونية بكفاءة أكبر من الضوء المرئي. وهو يحمل أجهزة قياس طيفية متخصصة يمكنها تحليل أجواء الكواكب الخارجية، والكشف عن الجزيئات الموجودة وإحداث ثورة في فهمنا لهذه العوالم البعيدة.

وبشكل عام، فإن اكتشاف جزيئات الكوارتز في الغلاف الجوي للكوكب WASP-17 b يسلط الضوء على القدرات الرائعة لتلسكوب جيمس ويب الفضائي وأهمية دراسة الكواكب الخارجية في تطوير معرفتنا بالكون.

مصادر:

– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية

- NASA، ESA، CSA، R. Crawford (STScI) العلوم: نيكول لويس (جامعة كورنيل)، ديفيد جرانت (جامعة بريستول)، هانا ويكفورد (جامعة بريستول)