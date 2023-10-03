يكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي كواكب عائمة حرة بحجم كوكب المشتري

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، وهو تعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الكندية (CSA)، اكتشافًا مثيرًا للاهتمام. خلال مسح لسديم أوريون، عثر أكبر وأقوى تلسكوب في الفضاء على حوالي 40 زوجًا من الأجسام الحرة العائمة بحجم كوكب المشتري والتي لا تدور حول نجم. أطلق العلماء على هذه الأجسام اسم "الأجسام الثنائية ذات كتلة المشتري" أو JuMBOs.

تتحدى هذه الأجسام الضخمة التعريف التقليدي للكوكب لأنها لا تدور حول النجم الأم. إنها أصغر من أن تكون نجومًا، الأمر الذي ترك علماء الفلك في حيرة من أمرهم. يتحدى هذا الاكتشاف النظريات الحالية لتكوين النجوم والكواكب، حيث كان يُعتقد سابقًا أن الأجسام بحجم المشتري لا يمكن أن تتشكل إلا من خلال العملية التي تؤدي إلى ظهور النجوم داخل سحب الغبار والغاز الموجودة في السديم.

يبلغ عمر هذه الكائنات الغامضة حوالي مليون سنة وتبلغ درجة حرارة سطحها حوالي 1,000 درجة مئوية. ومع ذلك، بدون نجم مضيف، فإنها سوف تبرد بسرعة وتصبح باردة بشكل لا يصدق. على الرغم من أن أسطحها لا تدعم الماء السائل، مما يجعل من غير المرجح أن تدعم الحياة، إلا أن هذه الأجسام تتميز لفترة وجيزة بدرجات حرارة في نطاق الصالحية للسكن.

يقترح فريق وكالة الفضاء الأوروبية تفسيرين محتملين لأصل هذه الأجسام الضخمة العائمة. الأول هو أنها نشأت من مناطق في سديم أوريون حيث كانت كثافة المواد غير كافية لتشكيل نجوم كاملة. والاحتمال الثاني هو أنها كواكب تشكلت حول النجوم ولكنها طردت في النهاية بسبب تفاعلات الجاذبية.

يُقال إن الصور التفصيلية التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي لسديم أوريون هي أفضل المناظر حتى الآن. تعرض هذه الصور مجموعة متنوعة غنية من الظواهر بما في ذلك النجوم الأولية والأقزام البنية والأجسام الضخمة الرائعة. إن اكتشاف هذه الكواكب الحرة يفتح أسئلة جديدة أمام العلماء ويسلط الضوء على الحاجة إلى فهم عمليات تكوين النجوم والكواكب بشكل أكبر.

مصادر:

- تلسكوب جيمس ويب الفضائي: تعاون ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية

- وكالة الفضاء الأوروبية على موقع المدونات الصغيرة X

- دراسة سديم أوريون بواسطة فريق تلسكوب ويب