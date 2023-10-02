رؤى جديدة حول المجرات القديمة: إعادة كتابة كتاب القواعد الكونية

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من علماء الفلك باستخدام تلسكوب ويب الفضائي عن رؤى رائعة حول الوفرة الكيميائية للمجرات القديمة في الكون المبكر. تم العثور على هذه المجرات، التي يعود تاريخها إلى ما يقرب من 500 إلى 750 مليون سنة بعد الانفجار الكبير، لا تحتوي إلا على ربع الوفرة الكيميائية المتوقعة، على الرغم من اتباع القواعد التي وضعتها المجرات الأحدث سنا من حيث معدل تكوين النجوم والكتلة النجمية.

وقد دفع هذا الاكتشاف العلماء إلى الاعتقاد بأنه ربما كانت هناك إعادة كتابة دراماتيكية لكتاب القواعد الكونية خلال المراحل المبكرة من الكون. أوضحت كلوديا لاغوس، المؤلفة المشاركة في الدراسة، أنه "كان الأمر كما لو أن المجرات لديها كتاب قواعد تتبعه، ولكن من المثير للدهشة أن كتاب القواعد الكونية هذا يبدو أنه خضع لإعادة كتابة دراماتيكية خلال طفولة الكون".

إن قدرة تلسكوب ويب الفضائي على مراقبة الكون بأطوال موجية للأشعة تحت الحمراء والقريبة من الأشعة تحت الحمراء جعلت منه أداة مثالية لدراسة أقدم الضوء المرئي. ومن خلال فحص الضوء الذي "انزاح نحو الأحمر"، أو امتد إلى الجانب الأكثر احمرارًا من الطيف الكهرومغناطيسي، يستطيع العلماء تحديد عمر الأجسام في الكون. في هذه الدراسة، تمكن الباحثون من قياس الوفرة الكيميائية للمجرات عند الانزياحات الحمراء لـ z = 7-10، مما يوفر رؤى قيمة حول المراحل المبكرة من تكوين المجرات.

إحدى النتائج الأكثر إثارة للدهشة هي أن المجرات القديمة أنتجت عناصر ثقيلة أقل بكثير مما كان متوقعا. ويمكن أن يُعزى هذا التناقض إلى التدفق المستمر للغاز النقي الجديد من المناطق المحيطة بها، مما أدى إلى تخفيف تركيز العناصر الثقيلة داخل المجرات. ويعتقد الباحثون أن المزيد من الملاحظات التي أجراها تلسكوب ويب الفضائي يمكن أن تساعد في كشف الألغاز المحيطة بتكوين وتطور هذه المجرات القديمة.

وقد حدد تلسكوب ويب الفضائي سابقًا مجرات ذات انزياحات حمراء أعلى، مما يشير إلى عمرها الأكبر. تعد دراسة هذه المجرات القديمة أمرًا بالغ الأهمية لفهم كيفية تشكلها وتطورها في الكون الناشئ. ومع ذلك، مع تعمق العلماء في هذه الألغاز الكونية، من المرجح أن تظهر المزيد من الأسئلة.

المصادر: علم الفلك الطبيعي، جامعة غرب أستراليا