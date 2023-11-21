يكشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن اكتشافات مذهلة في درب التبانة

أطل تلسكوب جيمس ويب الفضائي، المشهور بقدرته على مراقبة الكون بالأشعة تحت الحمراء، مؤخرًا على قلب مجرة ​​درب التبانة. وتعرض الصورة الرائعة، التي نشرتها وكالة ناسا، تفاصيل وأسرارًا لم يسبق لها مثيل داخل المنطقة الفوضوية، وتلقي الضوء على بداية الكون.

استخدم علماء الفلك ويب لدراسة برج القوس C (Sgr C)، وهي منطقة نشطة لتكوين النجوم تقع على بعد حوالي 300 سنة ضوئية من الثقب الأسود المركزي الهائل في المجرة والمعروف باسم برج القوس A*. ومن خلال استخدام تقنية الأشعة تحت الحمراء، التقط التلسكوب ميزات مذهلة كانت مخفية في السابق عن الأنظار البشرية.

وأعرب صامويل كرو، الباحث الرئيسي في هذه الملاحظات والطالب الجامعي في جامعة فيرجينيا، عن حماسه للصورة المذهلة والرؤى العلمية التي تقدمها. إن فهم النجوم الضخمة يلعب دورًا حاسمًا في فهم أصول الكون، حيث أنها تعمل كمصانع لإنتاج العناصر الثقيلة داخل مراكزها النووية.

قد يوفر فحص ويب لمركز درب التبانة أيضًا معلومات قيمة حول تكوين النجوم. ومن خلال دراسة هذه المنطقة، يمكن لعلماء الفلك تحديد ما إذا كان من المرجح أن تتشكل النجوم الضخمة بالقرب من مركز المجرة أو داخل الأذرع الحلزونية للمجرة.

تُظهر الصورة التي قدمها ويب ما يقرب من نصف مليون نجم بأحجام وأعمار مختلفة. ويكشف عن مجموعة من النجوم الأولية، وهي عبارة عن مجموعات كثيفة من الغبار والغاز في المراحل الأولى من التحول إلى نجوم كاملة. ومن الجدير بالذكر أن هناك نجمًا أوليًا ضخمًا في وسط العنقود، كتلته ملحوظة تتجاوز 30 مرة كتلة الشمس.

تنبعث من هذه النجوم الأولية مواد متوهجة، مما يؤدي إلى ظهور كرات مضيئة من الضوء وسط خلفية الأشعة تحت الحمراء الداكنة. يمثل المركز المجري لمجرة درب التبانة بيئة قاسية حيث يمكن اختبار النظريات حول تكوين النجوم بدقة، وفقًا لجوناثان تان، أستاذ أبحاث علم الفلك بجامعة فيرجينيا.

علاوة على ذلك، اكتشفت كاميرا ويب للأشعة تحت الحمراء القريبة انبعاثات الهيدروجين المتأينة المحيطة بالحافة السفلية للمنطقة النجمية، والتي يتم عرضها على شكل لون سماوي في الصورة. ولا يزال علماء الفلك يدرسون مصدر الغاز النشط الوفير، والذي يتجاوز الانبعاثات النموذجية الصادرة عن النجوم الشابة الضخمة. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم مفتونون بالهياكل التي تشبه الإبرة داخل الهيدروجين المتأين والتي تظهر في ترتيب غير منظم على ما يبدو.

يعد مركز المجرة مكانًا صاخبًا وديناميكيًا، مليئًا بسحب الغاز المضطربة التي تولد النجوم، وتؤثر على البيئة المحيطة برياحها ونفاثاتها وإشعاعاتها المتدفقة. أشاد روبين فيدرياني، الباحث المشارك في المشروع وزميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في معهد الفيزياء الفلكية في الأندلس في إسبانيا، بـ Webb لتقديمه وفرة من البيانات حول هذه البيئة غير العادية، مضيفًا أنهم بدأوا للتو في خدش سطح إمكاناتها.

الأسئلة الشائعة

1. كيف يلتقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي الصور؟

يلتقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي الصور باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء، وهو غير مرئي للعين البشرية. يتيح ذلك للتلسكوب مراقبة التفاصيل والميزات التي عادة ما تكون مخفية عن أعيننا.

2. ما هي السنة الضوئية؟

السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدة، وتعادل حوالي 5.88 تريليون ميل (9.46 تريليون كيلومتر).

3. ما هي النجوم الأولية؟

النجوم الأولية عبارة عن كتل كثيفة من الغبار والغاز في المراحل الأولى من تكوين النجوم. في النهاية تنمو وتتطور إلى نجوم مكتملة التكوين.

4. ما هو مركز المجرة؟

يشير مركز المجرة إلى المنطقة المركزية للمجرة، والتي غالبًا ما تتميز بالنشاط المكثف، مثل تكوين النجوم ووجود ثقب أسود فائق الكتلة.

5. لماذا يدرس علماء الفلك مركز درب التبانة؟

يمكن أن توفر دراسة مركز درب التبانة رؤى قيمة حول تكوين النجوم، وتوزيع العناقيد النجمية، والعمليات التي تحدث في البيئات القاسية.