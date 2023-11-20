استكشاف الفوضى: اكتشافات جديدة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي مؤخرًا صورة مذهلة تقدم لمحة عن المركز الفوضوي لمجرتنا درب التبانة. وفقًا لوكالة ناسا، تُظهر هذه الصورة برج القوس C، وهي منطقة تشكل النجوم تقع على بعد حوالي 300 سنة ضوئية من برج القوس A، الثقب الأسود المركزي الهائل في درب التبانة. وما يجعل هذه الصورة استثنائية حقًا هو أنها تكشف عن ميزات وتفاصيل لم يسبق لها مثيل، وذلك بفضل القدرات المتقدمة لتلسكوب ويب.

يوجد في هذه الصورة ما يقرب من 500,000 نجم مرئي، مع نجم واحد يسرق الأضواء. لفت النجم الصغير، المعروف باسم النجم الأولي، انتباه علماء الفلك. هذا النجم الأولي ضخم، ويزن أكثر من 30 مرة كتلة شمسنا. تسلط الصورة أيضًا الضوء على مجموعة من النجوم الأولية التي تنبعث منها تدفقات متوهجة، تذكرنا بالنار، عند قاعدة سحابة كثيفة داكنة بالأشعة تحت الحمراء. هذه النجوم الأولية محاطة بسحب غازية ممغنطة ومضطربة، مما يجعلها تؤثر على الغاز المحيط برياحها القوية ونفاثاتها وإشعاعاتها.

الاكتشاف الآخر الجدير بالملاحظة في هذه الصورة هو وجود منطقة غير مرئية من غاز الهيدروجين المتأين. يلتف هذا الغاز المتأين حول سحابة كثيفة من الغبار، مكونًا هياكل مثيرة تشبه الإبرة تبدو وكأنها موجهة بشكل عشوائي في اتجاهات مختلفة. ويخطط صامويل كرو، الباحث الرئيسي في فريق المراقبة، للتعمق أكثر في دراسة هذه الهياكل في الأبحاث المستقبلية.

ومن خلال مراقبة هذه المنطقة من الفضاء، يأمل العلماء في الحصول على رؤى قيمة حول عمليات تكوين النجوم. يقدم المركز المجري لمجرة درب التبانة بيئة قاسية تسمح لعلماء الفلك باختبار وتحسين النظريات الحالية لتكوين النجوم. سيوفر تلسكوب جيمس ويب الفضائي معلومات غير مسبوقة عن ولادة النجوم وتطورها، مما يوفر فرصة فريدة لكشف قصة أصل كوننا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو النجم الأولي؟

ج: النجم الأولي هو نجم شاب ومتطور في المراحل الأولى من تكوينه.

س: ما هي التدفقات الخارجة في تكوين النجوم؟

ج: التدفقات الخارجة هي تيارات قوية من الغاز والغبار المنبعثة من النجوم الشابة. إنها تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل البيئة المحيطة وقد تؤثر على تكوين النجوم الجديدة.

س: ما هو غاز الهيدروجين المتأين؟

ج: يشير غاز الهيدروجين المتأين إلى ذرات الهيدروجين التي فقدت إلكترونات وأصبحت مشحونة. غالبًا ما يرتبط وجود الغاز المتأين بمناطق تكوين النجوم النشطة.

س: كم يبعد مركز المجرة عن الأرض؟

ج: يقع مركز المجرة الذي يرصده تلسكوب جيمس ويب الفضائي على بعد حوالي 25,000 سنة ضوئية من الأرض.

مصادر:

– وكالة ناسا: https://www.nasa.gov/

– قسم علم الفلك بجامعة فرجينيا: https://astronomy.as.virginia.edu/