المجرات القديمة وجدت أنها تفتقر إلى الوفرة الكيميائية

كشفت دراسة حديثة باستخدام تلسكوب ويب الفضائي أن المجرات في بداية الكون كانت تفتقر إلى وفرة المواد الكيميائية والمعادن. في حين يبدو أن هذه المجرات تتبع القواعد المعمول بها فيما يتعلق بمعدل تكوين النجوم والكتلة النجمية، إلا أنها لم يكن لديها سوى ربع الكمية المتوقعة من الوفرة الكيميائية. تشير النتائج إلى أن كتاب القواعد الكونية لهذه المجرات خضع لعملية إعادة كتابة مثيرة خلال مهد الكون. ونُشر البحث في مجلة Nature Astronomy.

وتم استخدام تلسكوب ويب الفضائي، وهو مرصد فضائي بقيمة 10 مليارات دولار تم إطلاقه في ديسمبر 2021، لإجراء هذه الملاحظات. تم تصميم ويب لمراقبة الكون عند الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء والقريبة من الأشعة تحت الحمراء، مما يجعله مثاليًا لدراسة الضوء القديم. مع تمدد الضوء الصادر من الأجسام الموجودة في الكون وتحوله إلى الجانب الأكثر احمرارًا من الطيف الكهرومغناطيسي، يخصص علماء الفلك رقمًا يسمى "z" للإشارة إلى الانزياح نحو الأحمر. تتوافق القيم الأعلى لـ "z" مع الكائنات الأبعد والأقدم.

حتى وقت قريب، كان من الصعب قياس الوفرة الكيميائية للمجرات عند انزياحات حمراء أعلى من 3.3. ومع ذلك، سمح ويب لفريق البحث بقياس الوفرة عند انزياحات حمراء تتراوح من 7 إلى 10، أي ما يعادل 500 مليون إلى 750 مليون سنة بعد الانفجار الكبير. استخدم الفريق قدرات ويب لقياس معدلات تكوين النجوم، والكتل النجمية، والوفرة الكيميائية للمجرات في الكون المبكر.

وكان الاكتشاف الأكثر إثارة للدهشة هو أن هذه المجرات القديمة أنتجت عناصر ثقيلة أقل مما كان متوقعا. أدى تدفق الغاز النقي الجديد من المناطق المحيطة بها إلى تخفيف العناصر الثقيلة داخل المجرات، مما يجعلها أقل تركيزًا. وقد لاحظ ويب أيضًا مجرات أقدم ذات انزياحات حمراء أعلى، مما يشير إلى وجودها في حقبة أقدم من الكون.

إن فهم كيفية تشكل وتطور هذه المجرات القديمة هو أحد أهداف ويب الرئيسية. على الرغم من صغر سنها، فإن العديد من هذه المجرات تبدو ناضجة بشكل مدهش. مزيد من الملاحظات بواسطة التلسكوب قد تلقي الضوء على عمليات تكوينها. ومع ذلك، عندما نكتشف المزيد عن هذه المجرات، قد يظهر المزيد من الألغاز، مما يعمق سعينا للوضوح.

المصدر

– علم الفلك الطبيعي (منشور)

– جامعة غرب أستراليا (بيان صحفي)