اكتشف العلماء اللبنات الأساسية للحياة على قمر المشتري أوروبا

اكتشفت دراستان منفصلتان أجرتهما فرق مستقلة من علماء الفلك باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي وفرة من ثاني أكسيد الكربون داخل منطقة معينة من أوروبا، أحد أقمار المشتري الجليدية. ونشرت النتائج في مجلة العلوم.

ويعتقد أن أوروبا هي واحدة من العوالم المحيطية في نظامنا الشمسي التي يمكن أن تؤوي الحياة. ويوجد تحت قشرته الجليدية السميكة محيط عالمي تحت سطح الأرض قد يحتوي على ضعف كمية المياه الموجودة في محيطات الأرض. ومع ذلك، لكي توجد الحياة، هناك حاجة إلى أكثر من مجرد الماء. يتطلب إمدادًا بالجزيئات العضوية ومصدرًا للطاقة.

يشير اكتشاف ثاني أكسيد الكربون المتركز في منطقة على سطح أوروبا تسمى تارا ريجيو إلى أن هذه اللبنة الأساسية للحياة قد تكون موجودة داخل المحيط الداخلي للقمر. وهذه المنطقة، المعروفة باسم "تضاريس الفوضى"، نشطة جيولوجيًا، مما يشير إلى تبادل المواد بين المحيط والسطح.

إن وجود الكربون على سطح يوروبا مهم لأن الكربون عنصر أساسي للحياة كما نعرفها. وكان تلسكوب هابل الفضائي قد اكتشف في السابق ملحًا مشتقًا من المحيط في نفس المنطقة، مما يدعم النظرية القائلة بأن الكربون ينشأ من المحيط الداخلي.

تفتح النتائج التي توصلت إليها ملاحظات تلسكوب ويب إمكانيات جديدة لفهم قابلية أوروبا للسكن. يناقش العلماء الآن مدى العلاقة بين محيط أوروبا وسطحه. قد تكشف المزيد من التحقيقات باستخدام تلسكوب ويب عن مناطق مركزة إضافية من ثاني أكسيد الكربون على سطح القمر.

ستوفر بعثتان مستقبليتان، وهما مستكشف أقمار المشتري الجليدية التابع لوكالة الفضاء الأوروبية ومركبة يوروبا كليبر التابعة لناسا، فحوصات وثيقة لقابلية أوروبا للسكن. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبيانات المستقبلية من تلسكوب ويب أن تلقي الضوء على وجود جزيئات عضوية على سطح القمر.

وتقرب هذه الاكتشافات العلماء خطوة أخرى من فهم إمكانية وجود حياة خارج الأرض والظروف اللازمة لوجودها في نظامنا الشمسي.

مصادر:

– أخبار العلوم: https://www.sciencenews.org/article/jupiter-moon-europa-carbon-dioxyde-oxygen-ocean-life

– ناسا: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/webb-space-telescope-finds-abundance-of-carbon-dioxyde-on-jupiter-s-moon-europa