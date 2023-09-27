أدلة جديدة تشير إلى لبنة أساسية للحياة على قمر كوكب المشتري أوروبا

توصل فريقان مستقلان من علماء الفلك إلى اكتشاف مثير يشير إلى وجود لبنة أساسية للحياة على أوروبا، أحد أقمار كوكب المشتري الجليدية. وباستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي لمراقبة سطح يوروبا المتجمد، اكتشف الباحثون وفرة من ثاني أكسيد الكربون داخل منطقة معينة من التضاريس المتجمدة. ونشرت النتائج التي توصلوا إليها في مجلة ساينس في 21 سبتمبر.

لقد كان أوروبا منذ فترة طويلة محل اهتمام العلماء بسبب قدرته على إيواء الحياة. هذا القمر مغطى بطبقة سميكة من الجليد، يقع تحتها محيط عالمي شاسع. إن وجود الماء السائل، إلى جانب إمكانية وجود مصدر طاقة مستقر من قوى الجاذبية لكوكب المشتري، يجعل أوروبا مرشحًا رئيسيًا لاستضافة أشكال الحياة.

ثاني أكسيد الكربون هو عنصر أساسي للحياة كما نعرفها. إنه بمثابة لبنة بناء للجزيئات العضوية وهو أمر بالغ الأهمية لدعم العمليات البيولوجية. ويثير اكتشاف ثاني أكسيد الكربون على سطح يوروبا احتمالا مثيرا بأن محيط القمر قد يكون غنيا بالمواد الخام اللازمة لنشوء الحياة.

وقد سمح تلسكوب جيمس ويب الفضائي، بقدراته وحساسيته المتقدمة، لعلماء الفلك برسم خريطة توزيع ثاني أكسيد الكربون على أوروبا بتفاصيل غير مسبوقة. لاحظ كلا الفريقين البحثيين بشكل مستقل منطقة مركزة ذات مستويات مرتفعة من المركب. وتشير هذه المنطقة المحلية إلى أنه قد تكون هناك عمليات جيولوجية أو كيميائية تعمل تحت السطح الجليدي، مما يؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون في البيئة المحيطة.

تفتح هذه النتائج آفاقًا جديدة لمزيد من استكشاف إمكانية السكن في أوروبا. يمكن أن تركز البعثات المستقبلية على التحقيق في مصدر ثاني أكسيد الكربون والعناصر الأساسية الأخرى التي قد تكون موجودة تحت القشرة الجليدية للقمر. إن فهم الظروف اللازمة للحياة في النظام الشمسي هو خطوة أساسية نحو كشف أسرار أصولنا وإمكانية الحياة خارج الأرض.

مصادر:

– [المصدر 1]

– [المصدر 2]

(ملاحظة: تم حذف عناوين URL من أجل الوضوح)