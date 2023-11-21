رؤى جديدة حول المجرات في سن المراهقة: آلام متزايدة في الكون

منذ إطلاقه في عام 2021، أحدث تلسكوب جيمس ويب الفضائي ثورة في فهمنا للكون المبكر. لقد كشفت ملاحظاته الرائدة، بما في ذلك لمحات عن المجرات الأولى في الكون، عن أسرار أصولنا الكونية. ومع ذلك، فقد سلطت الأبحاث الحديثة الضوء على جانب آخر رائع من مرحلة المراهقة في الكون: "المراهقون" في المجرة.

قام فريق من علماء الفلك، بقيادة البروفيسور أليسون ستروم من جامعة نورث وسترن، بفحص المجرات التي تشكلت بعد حوالي 2-3 مليار سنة من الانفجار الكبير. أظهرت هذه المجرات المراهقة، مثل نظيراتها البشرية، خصائص معينة لعدم النضج وطفرات النمو السريع. واستخدم الباحثون البيانات التي حصل عليها تلسكوب جيمس ويب الفضائي لدراسة "الحمض النووي الكيميائي" لـ 23 مجرة، وخلق صورة مركبة لملامحها المراهقة.

ومن المثير للاهتمام أن هذه المجرات لا تشبه المجرات التي نراها اليوم. ووفقا للدكتور جوين رودي، القائد المشارك للدراسة من مراصد كارنيجي، فإن هذه المجرات تخضع لعمليات محورية خلال هذا الوقت تحدد خصائصها المستقبلية. إن فهم هذه العمليات سيوفر رؤى قيمة حول تطور المجرات.

أحد الاكتشافات الرائعة كان ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ في مناطق تشكل النجوم، والمعروفة باسم الحضانة النجمية، داخل المجرات المراهقة. وصل الغاز في هذه المناطق إلى درجات حرارة تصل إلى 24,000 درجة فهرنهايت، وهي أكثر سخونة بكثير مما لوحظ في المجرات المعاصرة. يشير هذا التناقض إلى وجود اختلافات واضحة في النجوم والغازات الموجودة في المجرات المراهقة.

علاوة على ذلك، اكتشف الباحثون وجود ثمانية عناصر داخل هذه المجرات، وهي: الهيدروجين، والهيليوم، والأكسجين، والنيتروجين، والكبريت، والأرجون، والنيكل، والسيليكون. الأكسجين، على وجه الخصوص، أمر بالغ الأهمية لتتبع تاريخ نمو هذه المجرات. بالإضافة إلى ذلك، كانت ملاحظة النيكل المتوهج مفاجئة لأنه عادة لا يكون ساطعًا بدرجة كافية ليتم اكتشافه في المجرات القريبة. يشير هذا الاكتشاف غير المتوقع إلى الخصائص الفريدة للنجوم الضخمة المسؤولة عن تألق الغاز.

وبينما ركزت الدراسة على هذه العناصر الثمانية، أقر الباحثون باحتمالية وجود عناصر أخرى داخل المجرات المراهقة، على الرغم من أنه لم يتم اكتشافها بعد. توفر هذه العناصر الثقيلة معلومات ثاقبة عن عدد النجوم التي تشكلت في الماضي ومعدل تكوينها.

توفر النتائج التي توصل إليها مسح CECILIA الذي أجراه تلسكوب جيمس ويب الفضائي، والذي يتعمق في كيمياء المجرات البعيدة، فهمًا حاسمًا للمراحل التكوينية لتطور المجرة. يمثل هذا المسح، المخصص لذكرى عالمة الفلك المؤثرة سيسيليا باين-جابوشكين، علامة بارزة في قدرتنا على فحص المجرات بتفاصيل استثنائية.

وبينما نواصل استكشاف الكون باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، فإننا نشهد ولادة المجرات ونموها. تقدم هذه المجرات المراهقة، بخصائصها الفريدة وتطورها السريع، لمحات قيمة عن تعقيدات التطور الكوني.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

يعد تلسكوب جيمس ويب الفضائي مرصدًا فضائيًا قويًا تم إطلاقه في عام 2021. وهو مصمم لاستكشاف تكوين النجوم والمجرات والأنظمة الكوكبية، وتقديم رؤى أعمق حول الكون المبكر.

2. ما هي المجرات المراهقة؟

المجرات المراهقة هي مجرات تشكلت بعد حوالي 2-3 مليار سنة من الانفجار الكبير. إنهم يظهرون خصائص عدم النضج والنمو السريع المشابه للمراهقين من البشر.

3. ماذا درس الباحثون؟

استخدم الباحثون بيانات تلسكوب جيمس ويب الفضائي لتحليل "الحمض النووي الكيميائي" لـ 23 مجرة ​​مراهقة. هدفت دراستهم إلى فهم الخصائص والعمليات الفريدة التي تمر بها هذه المجرات خلال سنوات تكوينها.

4. ما هي النتائج الهامة؟

وكشفت الدراسة أن المجرات المراهقة لديها مناطق أكثر سخونة لتشكل النجوم مقارنة بالمجرات المعاصرة. كما اكتشف الباحثون وجود عناصر فريدة مثل النيكل التي تتوهج بشكل ساطع في هذه المجرات.

5. لماذا تعتبر هذه النتائج مهمة؟

إن فهم خصائص وتطور المجرات المراهقة يوفر رؤى مهمة حول العملية الأكبر لتكوين المجرة وتطورها. فهو يساعدنا على كشف الألغاز المحيطة بميلاد ونمو المجرات في الكون المبكر.