يكتشف تلسكوب ويب الفضائي تيارًا نفاثًا عالي السرعة في الغلاف الجوي لكوكب المشتري

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا اكتشافًا مثيرًا في الغلاف الجوي لكوكب المشتري، وهو تيار نفاث عالي السرعة يقع فوق خط استواء الكوكب، ويمتد بعرض أكثر من 3,000 ميل. توفر هذه الميزة الجديدة رؤى قيمة حول التفاعلات بين طبقات الغلاف الجوي المضطرب لكوكب المشتري وتسلط الضوء على القدرات الفريدة لتلسكوب ويب.

واستخدم فريق البحث، بقيادة ريكاردو هويسو من جامعة إقليم الباسك في بلباو بإسبانيا، بيانات من كاميرا ويب القريبة من الأشعة تحت الحمراء (NIRCam)، والتي تم التقاطها في يوليو 2022. برنامج الإطلاق العلمي المبكر للتلسكوب، بقيادة مشتركة من إيمكي دي. باتر من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وتييري فوشيه من مرصد باريس، يهدفان إلى التقاط صور لكوكب المشتري على فترات كل منها 10 ساعات، أو يوم واحد للمشتري، باستخدام مرشحات مختلفة لاكتشاف التغيرات في المعالم الصغيرة على ارتفاعات مختلفة من سطح الكوكب. أَجواء.

فاجأت الصور عالية الدقة التي حصل عليها ويب الباحثين، حيث كشفت عن ميزات واضحة تم ملاحظتها سابقًا على أنها ضبابية غير واضحة. ومن خلال تتبع هذه الميزات جنبًا إلى جنب مع الدوران السريع لكوكب المشتري، اكتسب الفريق فهمًا أفضل للطبيعة الديناميكية للغلاف الجوي للكوكب. وعلى وجه التحديد، تمكنوا من تحديد مقصات الرياح، أو المناطق التي تتغير فيها سرعة الرياح مع الارتفاع أو المسافة، وتتبع التيار النفاث عالي السرعة.

يتكون الغلاف الجوي لكوكب المشتري من طبقات متعددة، وسمحت قدرات التصوير الفريدة التي يتمتع بها ويب للعلماء بتحليل ارتفاعات مختلفة وعزل التيار النفاث. يقدم هذا الاكتشاف معلومات قيمة حول ديناميكيات الغلاف الجوي لكوكب المشتري، ويعد بمثابة شهادة على قدرات المراقبة القوية لتلسكوب جيمس ويب الفضائي.

مصادر:

- ناسا

- جامعة كاليفورنيا، بيركلي

– مرصد باريس