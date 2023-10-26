دراسة جديدة تكشف عن تيار نفاث عالي السرعة مذهل على كوكب المشتري

حقق العلماء الذين يستخدمون تلسكوب جيمس ويب الفضائي وتلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا اكتشافًا رائدًا على كوكب المشتري العملاق. أفادت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Astronomy عن تحديد تيار نفاث عالي السرعة في طبقة الستراتوسفير السفلية لكوكب المشتري. يمتد هذا التيار النفاث، الواقع بالقرب من خط الاستواء، لمسافة تزيد عن 3,000 ميل ويصل إلى سرعة رياح مذهلة تبلغ 320 ميلًا في الساعة. ولتوضيح ذلك، فإن سرعة هذه الرياح تبلغ ضعف سرعة تلك الموجودة في إعصار من الفئة الخامسة على الأرض.

إن الكشف عن هذا التيار النفاث عالي السرعة قد ترك الباحثين في حالة من الرهبة. لقد قدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي كان يعتبر في السابق ضبابيًا وغير واضح، وضوحًا غير مسبوق، مما سمح للعلماء بتتبع السمات الواضحة لهذه الظاهرة الجوية المضطربة أثناء دوران كوكب المشتري بسرعة.

يُظهر كوكب المشتري، الجار الهائل للأرض، غلافًا جويًا متعدد الطبقات مشابهًا لكوكبنا، على الرغم من اختلاف تكوينه وأنماط الطقس بشكل كبير. سعت المهمات والملاحظات السابقة إلى فك شيفرة ديناميكيات الغلاف الجوي المعقدة لكوكب المشتري، بما في ذلك البقعة الحمراء العظيمة الشهيرة والسحب المحملة بالأمونيا.

ما يميز تلسكوب جيمس ويب الفضائي هو قدرته على استكشاف طبقات الغلاف الجوي لكوكب المشتري على ارتفاعات أعلى، والتي تقع على ارتفاع يتراوح بين 15 إلى 30 ميلاً فوق الغطاء السحابي للكوكب. لقد كشف هذا المنظور الفريد عن تفاصيل مراوغة وقدم رؤى جديدة حول حلقات العملاق الغازي وأقماره الصناعية والغلاف الجوي.

أصبح اكتشاف التيار النفاث عالي السرعة ممكنًا من خلال جهد تعاوني بين تلسكوب جيمس ويب الفضائي وتلسكوب هابل الفضائي. وبينما ركز الأول على ميزات السحب الأصغر، تعمق الأخير في أنظمة العواصف الاستوائية. ومن خلال الجمع بين ملاحظاتهم، اكتسب العلماء فهمًا شاملاً لديناميكيات الغلاف الجوي المعقدة لكوكب المشتري والبنية ثلاثية الأبعاد للسحب العاصفة.

تساعد المقارنة بين هذين التلسكوبين الفضائيين الرئيسيين أيضًا في فهم كيفية تغير سرعات الرياح على كوكب المشتري مع الارتفاع وتوليد مقصات الرياح. ويتوقع العلماء المشاركون في الدراسة أن قوة هذا التيار النفاث المكتشف حديثًا قد تختلف بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، مما قد يوفر مزيدًا من الأفكار حول نمط الستراتوسفير المتذبذب لكوكب المشتري.

يمثل هذا الاكتشاف الرائد علامة بارزة في فهمنا لديناميكيات الغلاف الجوي لكوكب المشتري ويسلط الضوء على القدرات المذهلة لتلسكوب جيمس ويب الفضائي في كشف أسرار الأجرام السماوية المذهلة في نظامنا الشمسي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟



ج: تلسكوب جيمس ويب الفضائي هو مرصد فضائي كبير من المقرر إطلاقه في أواخر عام 2021. وهو مصمم لدراسة الكون في ضوء الأشعة تحت الحمراء وتقديم رؤى غير مسبوقة للأجرام والظواهر السماوية.

س: ما هو محور الدراسة الأخيرة حول كوكب المشتري؟



ج: استخدمت الدراسة الأخيرة تلسكوب جيمس ويب الفضائي وتلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا لتحديد ودراسة تيار نفاث عالي السرعة في طبقة الستراتوسفير السفلية لكوكب المشتري.

س: ما الذي يجعل هذا الاكتشاف فريدا؟



ج: يعد اكتشاف التيار النفاث عالي السرعة على كوكب المشتري أمرًا رائعًا لأنه لم يسبق له مثيل ويوفر معلومات قيمة عن الغلاف الجوي المضطرب لكوكب المشتري.

س: ما مدى سرعة الرياح في التيار النفاث عالي السرعة؟



ج: تصل سرعة الرياح في التيار النفاث عالي السرعة على كوكب المشتري إلى حوالي 320 ميلاً في الساعة، وهي ضعف السرعة الموجودة في إعصار من الفئة 5 على الأرض.

س: كيف ساهم تلسكوب جيمس ويب الفضائي وتلسكوب هابل الفضائي في الدراسة؟



ج: ركز تلسكوب جيمس ويب الفضائي على السمات السحابية الأصغر، بينما رصد تلسكوب هابل الفضائي أنظمة العواصف الاستوائية على كوكب المشتري. ومن خلال الجمع بين ملاحظاتهم، اكتسب العلماء فهمًا شاملاً لديناميكيات الغلاف الجوي لكوكب المشتري.