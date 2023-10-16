اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي الكوارتز في سحب الكوكب الخارجي WASP-17 b

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) اكتشافًا رائدًا، حيث كشف لأول مرة عن دليل على وجود الكوارتز في سحب كوكب خارج المجموعة الشمسية. الكوكب الخارجي المعني، WASP-17 b، هو كوكب المشتري الساخن الذي يدور حول نجم من النوع F يقع على بعد حوالي 1,300 سنة ضوئية من الأرض. يُعرف WASP-17 b بأنه أحد أكبر الكواكب الخارجية المكتشفة حتى الآن وأكثرها انتفاخًا.

كان الباحثون من جامعة بريستول في المملكة المتحدة، بقيادة ديفيد جرانت، سعداء بهذه النتيجة غير المتوقعة. قال جرانت: "لقد شعرنا بسعادة غامرة! لقد علمنا من الملاحظات السابقة التي أجراها تلسكوب هابل الفضائي أن هناك هباء جوي في الغلاف الجوي لـ WASP-17 b، لكننا لم نتوقع أن تكون مصنوعة من الكوارتز.

استخدم الفريق أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) الموجودة على تلسكوب ويب لدراسة طيف الإرسال لـ WASP-17 b. ومن خلال تحليل تأثيرات الغلاف الجوي للكوكب على ضوء النجوم، تمكنوا من تحديد سمة مميزة عند 8.6 ميكرون، تشير إلى وجود الكوارتز في سحب الكوكب.

يعد اكتشاف الكوارتز في سحب WASP-17 b أمرًا مهمًا لأنها المرة الأولى التي يتم فيها تحديد نوع معين من السحب في كوكب خارجي عابر. على عكس الجزيئات المعدنية الموجودة في سحب الأرض، فإن بلورات الكوارتز الموجودة في سحب WASP-17 b لا تنشأ من سطح صخري ولكنها تتشكل داخل الغلاف الجوي للكوكب نفسه.

يضيف هذا الاختراق إلى فهمنا لتكوين وتعقيد الأجواء الخاصة بالكواكب الخارجية. ومن خلال دراسة خصائص أنواع السحب المختلفة في الكواكب الخارجية، يمكن للعلماء الحصول على رؤى قيمة حول العمليات والظروف التي تشكل هذه العوالم البعيدة.

مصادر:

– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية

- ناسا

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