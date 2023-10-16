حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي الكوارتز في سحب الكوكب الخارجي WASP-17 b

Byروبرت أندرو

أكتوبر 16، 2023
اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي الكوارتز في سحب الكوكب الخارجي WASP-17 b

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) اكتشافًا رائدًا، حيث كشف لأول مرة عن دليل على وجود الكوارتز في سحب كوكب خارج المجموعة الشمسية. الكوكب الخارجي المعني، WASP-17 b، هو كوكب المشتري الساخن الذي يدور حول نجم من النوع F يقع على بعد حوالي 1,300 سنة ضوئية من الأرض. يُعرف WASP-17 b بأنه أحد أكبر الكواكب الخارجية المكتشفة حتى الآن وأكثرها انتفاخًا.

كان الباحثون من جامعة بريستول في المملكة المتحدة، بقيادة ديفيد جرانت، سعداء بهذه النتيجة غير المتوقعة. قال جرانت: "لقد شعرنا بسعادة غامرة! لقد علمنا من الملاحظات السابقة التي أجراها تلسكوب هابل الفضائي أن هناك هباء جوي في الغلاف الجوي لـ WASP-17 b، لكننا لم نتوقع أن تكون مصنوعة من الكوارتز.

استخدم الفريق أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) الموجودة على تلسكوب ويب لدراسة طيف الإرسال لـ WASP-17 b. ومن خلال تحليل تأثيرات الغلاف الجوي للكوكب على ضوء النجوم، تمكنوا من تحديد سمة مميزة عند 8.6 ميكرون، تشير إلى وجود الكوارتز في سحب الكوكب.

يعد اكتشاف الكوارتز في سحب WASP-17 b أمرًا مهمًا لأنها المرة الأولى التي يتم فيها تحديد نوع معين من السحب في كوكب خارجي عابر. على عكس الجزيئات المعدنية الموجودة في سحب الأرض، فإن بلورات الكوارتز الموجودة في سحب WASP-17 b لا تنشأ من سطح صخري ولكنها تتشكل داخل الغلاف الجوي للكوكب نفسه.

يضيف هذا الاختراق إلى فهمنا لتكوين وتعقيد الأجواء الخاصة بالكواكب الخارجية. ومن خلال دراسة خصائص أنواع السحب المختلفة في الكواكب الخارجية، يمكن للعلماء الحصول على رؤى قيمة حول العمليات والظروف التي تشكل هذه العوالم البعيدة.

مصادر:
– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية
- ناسا

ملحوظة: تمت كتابة هذه المقالة بناءً على المعلومات المقدمة في المقالة المصدر ولا تحتوي على اقتباسات مباشرة من المصدر الأصلي.

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

فيما يتعلق بتركيزات ثاني أكسيد النيتروجين التي كشف عنها Sentinel-5P

أكتوبر 16، 2023 غابرييل بوتا
علوم

عنوان جديد: استكشاف جمال وغموض الكويكبات في الفضاء

أكتوبر 16، 2023 غابرييل بوتا
علوم

إعادة بناء Pierolapithecus catalaunicus توفر نظرة ثاقبة حول القرد العظيم وتطور الإنسان

أكتوبر 16، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

علوم

فيما يتعلق بتركيزات ثاني أكسيد النيتروجين التي كشف عنها Sentinel-5P

أكتوبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

عنوان جديد: استكشاف جمال وغموض الكويكبات في الفضاء

أكتوبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

إعادة بناء Pierolapithecus catalaunicus توفر نظرة ثاقبة حول القرد العظيم وتطور الإنسان

أكتوبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

تطبيق المبادئ التطورية على الأنظمة غير الحية

أكتوبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات