دراسة جديدة تشرح سطوع المجرات المبكرة

سلطت دراسة حديثة أجراها علماء الفيزياء الفلكية من جامعة نورث وسترن الضوء على السطوع غير المتوقع للمجرات المبكرة، كما لاحظه تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST). وأظهرت الصور التي التقطها التلسكوب أن هذه المجرات الشابة تبدو مشرقة وضخمة للغاية، مما يتحدى النظريات الحالية لعلم الكونيات.

ومع ذلك، تشير عمليات المحاكاة التي أجراها فريق نورث وسترن إلى أن سطوع هذه المجرات لا يرجع إلى حجمها الهائل، بل إلى انفجارات متفرقة لتكوين النجوم. تتوافق هذه النتيجة مع النموذج القياسي لعلم الكونيات وتحل لغز سطوعها المستحيل.

ووفقا للبحث، يتم تحديد سطوع المجرة عادة من خلال كتلتها. ومع ذلك، تشير النتائج الجديدة إلى أن المجرات الأقل ضخامة يمكن أن تبعث الضوء الساطع من خلال رشقات غير منتظمة من تكوين النجوم. وهذا ما يفسر سبب ظهور المجرات الشابة ضخمة بشكل خادع، ويدعم النماذج الكونية الحالية.

وتستكشف الدراسة، التي نشرت في مجلة Astrophysical Journal Letters، ظاهرة "تكوين النجوم المتفجرة" في المجرات المبكرة. تظهر عمليات المحاكاة التي أجراها فريق البحث أن المجرات يمكن أن تشكل ما يكفي من الضوء والسطوع خلال فترة زمنية قصيرة، حتى لو لم تكن ضخمة للغاية.

إن اكتشاف هذه المجرات المبكرة اللامعة يتحدى الافتراضات السابقة حول تكوين وتطور المجرات بعد الانفجار الكبير. قدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي تم إطلاقه في الفضاء، أدلة رصدية مهمة حول الفجر الكوني للكون، وهي الفترة التي تميزت بتكوين النجوم والمجرات الأولى.

تعد عمليات المحاكاة المستخدمة في هذه الدراسة جزءًا من مشروع ردود الفعل على البيئات النسبية (FIRE). تجمع النماذج التي طورها المشروع بين نظرية الفيزياء الفلكية والخوارزميات المتقدمة لفهم تكوين المجرات ونموها وتطورها. ساهم في هذه الدراسة متعاونون من مؤسسات بحثية مختلفة، بما في ذلك جامعة برينستون وجامعة كاليفورنيا.

وفي الختام، يسلط هذا البحث الضوء على أهمية فهم عملية تشكل النجوم المتفجرة وتأثيرها على سطوع المجرات المبكرة. تدعم النتائج النماذج الكونية الموجودة وتوفر رؤى جديدة حول فيزياء الفجر الكوني.

مصادر:

- جامعة نورث وسترن

– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية