اكتشافات جديدة حول TRAPPIST-1 b: كوكب صخري خارج المجموعة الشمسية ذو درجات حرارة قصوى

توصل علماء ناسا إلى اكتشافات رائدة حول TRAPPIST-1 b، وهو كوكب صخري خارج المجموعة الشمسية يقع على بعد حوالي 40 سنة ضوئية من الأرض. واستخدم الباحثون أدوات متقدمة لدراسة درجة حرارة الكوكب، مما وفر معلومات قيمة عن غلافه الجوي وظروفه.

TRAPPIST-1 b هو واحد من سبعة كواكب معروفة تدور حول النجم القزم فائق البرودة TRAPPIST-1. لقد اكتسب هذا النظام النجمي اهتمامًا كبيرًا نظرًا لقدرته على إيواء عوالم صالحة للسكن. تساهم النتائج الأخيرة في فهمنا لمناخ TRAPPIST-1 b ومدى ملاءمته للحياة.

تتراوح درجات الحرارة المسجلة لـ TRAPPIST-1 b بين 445 و510 درجة فهرنهايت (230 و265 درجة مئوية). تشير درجات الحرارة القصوى هذه إلى أن الكوكب الخارجي يواجه بيئة غير مضيافة للغاية. وبالمقارنة، يبلغ متوسط ​​درجة حرارة الأرض 60 درجة فهرنهايت (15 درجة مئوية) معتدلة.

ومن خلال الملاحظات والنماذج التفصيلية، قرر العلماء أن الغلاف الجوي للكوكب الخارجي يلعب دورًا حاسمًا في تنظيم درجة حرارته. تكشف المقارنة بين درجات الحرارة المقاسة والنموذجية لـ TRAPPIST-1 b أن الغلاف الجوي يؤثر بشكل كبير على مناخ الكوكب. يُظهر النموذج الذي لا يحتوي على غلاف جوي درجات حرارة أعلى، بينما تتوافق البيانات المقاسة بشكل أوثق مع النموذج الذي يتضمن غلافًا جويًا.

من المهم أن نلاحظ أن قرب TRAPPIST-1 b من نجمه المضيف يؤثر أيضًا على درجة حرارته. نظرًا لقربه الشديد من النجم، يتعرض الكوكب الخارجي لحرارة شديدة، مما يؤدي إلى ظروف قاسية. تعمق هذه النتائج فهمنا لتعقيدات الأغلفة الجوية للكواكب الخارجية، مما يؤكد أهمية دراسات الغلاف الجوي في توصيف العوالم الغريبة.

وفي الختام، كشفت أبحاث ناسا على TRAPPIST-1 b عن معلومات مهمة حول درجات الحرارة القصوى لهذا الكوكب الصخري الخارجي وتكوين غلافه الجوي. تسلط النتائج الضوء على تحديات قابلية العيش في مثل هذه العوالم، وتسلط الضوء على دور الغلاف الجوي في تنظيم المناخ. سيوفر الاستكشاف المستمر ودراسة الكواكب الخارجية مزيدًا من الأفكار حول تنوع بيئات الكواكب خارج نظامنا الشمسي.

مصادر:

– وكالة ناسا: https://www.nasa.gov