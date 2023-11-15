اكتشاف أدلة على أنظمة الكواكب من علامات النيون

اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا رؤى مثيرة للاهتمام حول تكوين ومستقبل أنظمة الكواكب من خلال تتبع أثر علامات النيون. من خلال فحص القرص المغبر المحيط بالنجم SZ Chamaeleontis (SZ Cha)، اكتشف الباحثون آثارًا مميزة للنيون، مما يسلط الضوء على الظروف اللازمة لتكوين الكوكب.

وفي اكتشاف رائد، تبين أن قراءات النيون التي رصدها تلسكوب سبيتزر الفضائي المتقاعد في عام 2008 والقراءات اللاحقة التي أجراها ويب في عام 2023 أظهرت تغيرا كبيرا في الإشعاع عالي الطاقة الذي يصل إلى القرص. يؤثر هذا التغيير بشكل مباشر على عملية تبخر القرص ويؤثر في النهاية على النافذة الزمنية المتاحة لتكوين الكواكب.

تؤكد عالمة الفلك كاثرين إسبايلات من جامعة بوسطن، والتي قادت عمليات رصد سبيتزر وويب، على العلاقة بين إس زد تشا وماضي نظامنا الشمسي، قائلة: "كانت المواد الخام للأرض، والحياة في نهاية المطاف، موجودة في قرص المادة التي لقد حاصرت الشمس بعد أن تشكلت، وبالتالي فإن دراسة هذه الأنظمة الشابة الأخرى هي أقرب ما يمكن أن نعود به إلى الوراء لنرى كيف بدأت قصتنا.

يعتبر النيون بمثابة مؤشر حاسم لنوع وشدة الإشعاع الذي يقصف القرص. كشف اكتشاف سبيتزر لمستوى غير عادي من النيون III في قرص إس زد تشا أن الإشعاع السائد كان عبارة عن ضوء فوق بنفسجي بدلاً من الأشعة السينية الأكثر شيوعًا. يعد هذا الانحراف عن القاعدة أمرًا مهمًا للغاية من حيث طول عمر القرص وقدرته على دعم تكوين الكوكب.

إن وجود الضوء فوق البنفسجي، على عكس الأشعة السينية، يسمح بإطالة عمر القرص، مما يوفر للكواكب مليون سنة إضافية للتطور، وفقًا لعالم الفلك ثاناووث ثاناثيبودي من جامعة بوسطن. يسلط هذا الفهم الجديد الضوء على السباق مع الزمن الذي تواجهه الكواكب في عملية تكوينها.

ويفترض الباحثون أن التناقض في اكتشافات النيون يمكن أن يعزى إلى تأثير الرياح القوية، التي تمتص الضوء فوق البنفسجي عندما تكون نشطة، تاركة الأشعة السينية تهيمن على القرص. تؤكد هذه النتيجة مدى التعقيد والطبيعة الديناميكية لهذه الأنظمة الكوكبية.

للمضي قدمًا، سيستمر العلماء في استخدام ويب لتحديد حالات أخرى من التباين في ظروف القرص. ومن خلال القيام بذلك، يهدفون إلى كشف تعقيدات تطور النظام الكوكبي حول النجوم التي تشبه شمسنا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما سبب أهمية النيون في دراسة الأنظمة الكوكبية؟

ج: يعتبر النيون بمثابة مؤشر للإشعاع السائد الذي يصل إلى القرص، مما يؤثر على عملية تبخره، وبالتالي الوقت المتاح لتكوين الكوكب.

س: ما هو الفرق في قراءات النيون التي لاحظها سبيتزر وويب؟

ج: لاحظ سبيتزر مستوى غير طبيعي من النيون III، مما يشير إلى هيمنة الضوء فوق البنفسجي في قرص SZ Cha. لاحظ ويب لاحقًا العودة إلى المستويات النموذجية لنسبة النيون II إلى نسبة النيون III.

س: كيف يؤثر نوع الإشعاع على عمر القرص؟

ج: عندما يهيمن الضوء فوق البنفسجي الشديد، يتم تمديد عمر القرص، مما يسمح بفترة أطول لتكوين الكوكب. في المقابل، تعمل هيمنة الأشعة السينية على تسريع تبخر القرص وتقليل الوقت المتاح لتشكل الكواكب.