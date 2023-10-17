اكتشف العلماء بلورات الكوارتز النانوية في الغلاف الجوي للكواكب الخارجية

حقق الباحثون باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا اكتشافًا رائعًا في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية. لأول مرة، تم اكتشاف بلورات الكوارتز النانوية في السحب عالية الارتفاع لـ WASP-17 b، وهو كوكب خارجي حار للمشتري يقع على بعد 1,300 سنة ضوئية من الأرض.

وتوصل فريق البحث، بقيادة ديفيد جرانت من جامعة بريستول بالمملكة المتحدة، إلى هذا الاكتشاف غير المتوقع أثناء دراسة التركيب الجوي للكوكب WASP-17 b. وكانوا يتوقعون العثور على الهباء الجوي في الغلاف الجوي للكوكب، لكنهم فوجئوا عندما وجدوا أن هذا الهباء الجوي يتكون من جزيئات الكوارتز.

توجد السيليكات، وهي معادن غنية بالسيليكون والأكسجين، بشكل شائع في جميع أنحاء المجرة. إنهم يشكلون غالبية الأرض والقمر والأجرام السماوية الصخرية الأخرى. ومع ذلك، فإن حبيبات السيليكات التي تم اكتشافها سابقًا في أجواء الكواكب الخارجية كانت عادةً سيليكات غنية بالمغنيسيوم مثل الأوليفين والبيروكسين، وليست الكوارتز النقي أو SiO2.

يتحدى هذا الاكتشاف النظريات الموجودة حول كيفية تشكل وتطور سحب الكواكب الخارجية. وذكرت هانا ويكفورد، المؤلفة المشاركة في الدراسة، أنهم يتوقعون مراقبة سيليكات المغنيسيوم. ومع ذلك، بدلًا من ذلك، وجدوا جزيئات "البذور" اللازمة لتكوين حبيبات سيليكات أكبر.

لاحظ الفريق WASP-17 b لمدة 10 ساعات تقريبًا باستخدام تلسكوب جيمس ويب. لقد جمعوا أكثر من 1,275 قياسًا لضوء الأشعة تحت الحمراء المتوسطة أثناء مرور الكوكب أمام نجمه. ظهرت ميزة مثيرة للدهشة في البيانات - "نتوء" عند 8.6 ميكرون - وهو ما لم يكن من المتوقع لو كانت السحب مصنوعة من سيليكات المغنيسيوم أو أي هباء جوي آخر عالي الحرارة. ومع ذلك، تتوافق هذه الميزة مع وجود الكوارتز.

تتشكل بلورات الكوارتز المكتشفة في الغلاف الجوي للكوكب WASP-17 b على شكل منشورات سداسية، تشبه تلك الموجودة في الجيود على الأرض. ومع ذلك، فهي صغيرة بشكل لا يصدق، ويبلغ قطرها حوالي 10 نانومتر فقط. على عكس الجزيئات المعدنية الموجودة في سحب الأرض، تنشأ بلورات الكوارتز هذه في الغلاف الجوي للكوكب نفسه، وتتشكل مباشرة من الغاز في ظل الظروف القاسية.

يعد فهم تكوين هذه السحب أمرًا بالغ الأهمية لفهم الكوكب الخارجي ككل. تتكون كواكب المشتري الساخنة مثل WASP-17 b بشكل أساسي من الهيدروجين والهيليوم، مع كميات صغيرة من الغازات الأخرى مثل بخار الماء وثاني أكسيد الكربون. يوفر اكتشاف بلورات السيليكا رؤى قيمة حول المواد المختلفة التي تشكل بيئة هذا الكوكب.

في حين أن الكمية والتوزيع الدقيق للكوارتز في سحب الكواكب الخارجية غير مؤكدين، يعتقد الباحثون أن السحب من المحتمل أن تدور حول الكوكب. وعندما تصل إلى جانب النهار الأكثر سخونة، فإنها تتبخر وتتفرق.

يفتح هذا البحث الرائد أبوابًا جديدة في دراسة الأجواء للكواكب الخارجية، مما يتحدى الافتراضات التي كانت موجودة سابقًا ويوسع معرفتنا بالكون.

مصادر:

– جامعة بريستول

– مركز أبحاث أميس التابع لناسا

– مركز جودارد لرحلات الفضاء