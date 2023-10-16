اكتشاف بلورات كوارتز نانوية في كوكب خارج المجموعة الشمسية WASP-17 ب

حقق الباحثون باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا اكتشافًا رائدًا في الغلاف الجوي للكوكب الخارجي WASP-17 b. باستخدام أداة Webb للأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI)، اكتشفوا دليلاً على وجود بلورات الكوارتز النانوية في السحب العالية الارتفاع للكوكب الخارجي. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ملاحظة جزيئات السيليكا (SiO2) في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية.

إن وجود السيليكات، وهي معادن غنية بالسيليكون والأكسجين، أمر شائع في نظامنا الشمسي وفي جميع أنحاء المجرة. ومع ذلك، فقد كشفت الملاحظات السابقة للكواكب الخارجية والأقزام البنية عن سيليكات غنية بالمغنيسيوم مثل الأوليفين والبيروكسين، وليس الكوارتز النقي.

يتحدى هذا الاكتشاف فهمنا لكيفية تشكل وتطور سحب الكواكب الخارجية. توقع الباحثون العثور على سيليكات المغنيسيوم، ولكن بدلاً من ذلك، وجدوا اللبنات الأساسية لهذه السيليكات - جزيئات الكوارتز الصغيرة اللازمة لتشكيل حبيبات سيليكات أكبر. يلقي هذا الاكتشاف ضوءًا جديدًا على تشكل السحب في أجواء الكواكب الخارجية.

يعد WASP-17 b، الذي يزيد حجمه عن سبعة أضعاف حجم كوكب المشتري، أحد أكبر الكواكب الخارجية المعروفة. إن فترة مداره القصيرة وحجمه الكبير يجعلانه مرشحًا مثاليًا للتحليل الطيفي للإرسال، وهي تقنية تتضمن قياس كيفية تأثير الغلاف الجوي للكوكب على ضوء النجوم.

قام الفريق بمراقبة نظام WASP-17 لمدة 10 ساعات تقريبًا، وجمع قياسات سطوع ضوء الأشعة تحت الحمراء المتوسطة. ومن خلال تحليل حجب الأطوال الموجية المختلفة للضوء، اكتشفوا "نتوءًا" غير متوقع عند 8.6 ميكرون، مما يشير إلى وجود بلورات الكوارتز في سحب الكوكب.

تختلف بلورات الكوارتز الموجودة في سحب WASP-17 b عن تلك الموجودة على الأرض. وتتشكل في الحرارة الشديدة والضغط المنخفض للغلاف الجوي للكوكب، حيث يمكن أن تتشكل البلورات الصلبة مباشرة من الغاز.

إن فهم تكوين السحب أمر ضروري لفهم الكوكب ككل. يكشف وجود بلورات الكوارتز عن مخزون المواد المختلفة وكيفية تشكيلها لبيئة الكوكب.

هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لتحديد مدى وجود الكوارتز في السحب وكيفية انتشارها حول الكوكب. WASP-17 b هو واحد من ثلاثة كواكب استهدفها تلسكوب جيمس ويب الفضائي للاستطلاع العميق لأجواء الكواكب الخارجية باستخدام تحقيقات التحليل الطيفي متعدد الأدوات (DREAMS).

يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات جديدة لفهم أجواء الكواكب الخارجية والعمليات التي تحدث داخلها. يواصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي تقديم رؤى لا تقدر بثمن حول أسرار كوننا.

المصادر: جامعة بريستول، ناسا