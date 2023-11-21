اكتشافات جديدة على كوكب خارج المجموعة الشمسية WASP-107b كشف عنها تلسكوب جيمس ويب الفضائي

أجرى تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) مؤخرًا عمليات رصد رائدة للكوكب الخارجي المعروف باسم WASP-107b، مما يوفر رؤى قيمة حول تكوين غلافه الجوي وأنماط الطقس. يقع WASP-200b على بعد 107 سنة ضوئية تقريبًا، وهو كوكب غريب يُظهر خصائص فريدة تتحدى فهمنا لتكوين الكواكب.

خلال عمليات الرصد، حدد تلسكوب جيمس ويب الفضائي وجود بخار الماء وثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي للكوكب. ومع ذلك، فإن الاكتشاف الأكثر روعة جاء على شكل سحب مكونة من ثاني أكسيد السيليكون، الموجود عادة في الرمال على الأرض. تشير هذه النتيجة المثيرة للاهتمام إلى أن القمر WASP-107b "يمطر الرمال". ظاهرة تذكرنا بدورة المياه على الأرض، حيث تتكثف جزيئات ثاني أكسيد السيليكون بشكل أعمق في الغلاف الجوي، وترتفع، وفي النهاية تمطر عائدة إلى الأسفل بسبب النقل العمودي.

أعربت لين ديسين، الباحثة في معهد علم الفلك بجامعة KU Leuven في بلجيكا، عن سعادتها بهذه النتيجة الرائدة، قائلة إنها المرة الأولى التي يتم فيها التعرف على الأنواع التي تشكل السحب في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية. نُشرت نتائج البحث مؤخرًا في المجلة العلمية المرموقة Nature كجزء من دراسة JWST الشاملة للأجواء الجوية للكواكب الخارجية. كان للمطياف منخفض الدقة الموجود على متن أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) دورًا فعالًا في استخراج البيانات اللازمة للتحليل.

وما يميز WASP-107b أيضًا هو حجمه وتكوينه غير العاديين. على الرغم من أنه يشبه كوكب المشتري ظاهريًا، إلا أن كتلته تبلغ 30 مرة كتلة الأرض فقط، مما يصنفه على أنه نبتون فائق. ويدور حول نجمه الأم في أقل من ستة أيام، مما يجعله أكثر برودة بكثير من الكواكب الخارجية الأخرى التي تحتوي على ثاني أكسيد الكبريت في غلافها الجوي. ولدهشة الباحثين، كان ثاني أكسيد الكبريت موجودًا بشكل غير متوقع، متحديًا النماذج الحالية التي تنبأت بغيابه عند درجات الحرارة المنخفضة هذه.

إن الشكل الغريب للكوكب، والذي يوصف غالبًا بأنه "منتفخ"، ناتج عن احتفاظه بغلاف بدائي من الهيدروجين والهيليوم. ومن المفترض أن يتبدد هذا الغلاف بمرور الوقت، نظرًا لعمر WASP-107، النجم الأم للكوكب. ومع ذلك، فإن عملية التآكل البطيئة أعطت الكوكب ذيلًا يشبه المذنب، مما يجعله موضوعًا مثيرًا للاهتمام لمزيد من الدراسة وفهم تطور الكواكب.

وأكدت مرسيدس لوبيز موراليس من مركز الفيزياء الفلكية، والتي لم تشارك بشكل مباشر في الدراسة، أن هذه الاكتشافات رائدة وتوسع فهمنا للكيمياء الضوئية في أجواء الكواكب الخارجية. يوضح اكتشاف ثاني أكسيد السيليكون في الغلاف الجوي للكوكب WASP-107b أن العمليات الشائعة على الأرض يمكن أن تحدث أيضًا خارج نظامنا الشمسي.

يسلط هذا الاستكشاف الرائع لـ WASP-107b والكواكب الخارجية الأخرى الضوء على الطبيعة المتطورة باستمرار لمعرفتنا بأنظمة الكواكب. ومن خلال دراسة الكواكب المتنوعة التي تتحدى افتراضاتنا، يأمل العلماء في تجميع فهم شامل لتكوين الكواكب وتطورها في جميع أنحاء المجرة وخارجها.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن الكوكب الخارجي WASP-107b؟

ج: رصد التلسكوب وجود بخار الماء وثاني أكسيد الكبريت وسحب ثاني أكسيد السيليكون على WASP-107b مما يشير إلى هطول أمطار رملية على الكوكب.

س: لماذا يعتبر WASP-107b غير عادي؟

ج: إن حجم WASP-107b وتركيبته ودرجة حرارته الباردة مقارنة بالكواكب الخارجية الأخرى التي تحتوي على ثاني أكسيد الكبريت تجعله متميزًا. وينتج شكله الغريب، الذي يوصف بأنه "منتفخ"، عن احتفاظه بغلاف بدائي من الهيدروجين والهيليوم.

س: ما أهمية اكتشاف ثاني أكسيد السيليكون في الغلاف الجوي للكوكب WASP-107b؟

ج: إن وجود ثاني أكسيد السيليكون يوضح عمليات كيميائية ضوئية مشابهة لتلك الموجودة على الأرض، مما يدل على أن هذه العمليات لا تقتصر على نظامنا الشمسي.

س: ما هو الهدف من دراسة الكواكب مثل WASP-107b؟

ج: إن استكشاف الكواكب الخارجية المتنوعة يسمح للعلماء بتوسيع فهمنا لتكوين الكواكب وتطورها داخل مجرتنا وخارجها. ومن خلال تجميع لغز تكوين الكواكب معًا، يمكننا الحصول على صورة أكثر شمولاً لمكاننا في الكون.