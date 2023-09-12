توتر هابل: تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا لتحسين قياسات معدل توسع الكون

إن المعدل الذي يتوسع به الكون، والمعروف باسم ثابت هابل، هو معيار أساسي لفهم تطور الكون ومصيره. ومع ذلك، يوجد فرق مستمر يسمى "توتر هابل" بين القيمة المقاسة للثابت باستخدام مؤشرات المسافة المختلفة وقيمته المتوقعة من شفق الانفجار الأعظم.

ولمعالجة هذا التناقض، يتم استخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا لتحسين وتدقيق الأدلة الرصدية لتوتر هابل. استخدم آدم ريس الحائز على جائزة نوبل وزملاؤه من جامعة جونز هوبكنز ومعهد علوم التلسكوب الفضائي قدرات ويب لتحسين دقة القياسات المحلية لثابت هابل.

إن ثابت هابل يشبه علامة حد السرعة الكونية التي تخبرنا بمدى سرعة توسع الكون. ويحدد علماء الفلك هذه القيمة عن طريق قياس سطوع بعض النجوم في المجرات البعيدة، والمعروفة باسم المتغيرات القيفاوية، والتي تعمل كعلامات مسافة موثوقة. كلما طالت فترة نبض النجم القيفاوي، أصبح أكثر سطوعًا بشكل جوهري، مما يسمح للعلماء بقياس معدل توسع الكون بمرور الوقت.

لقد كانت المتغيرات القيفاوية هي الأداة الذهبية القياسية لقياس مسافات المجرات الواقعة على بعد مئات الملايين من السنين الضوئية. ومع ذلك، غالبًا ما تكون هذه النجوم مزدحمة معًا في المجرات المضيفة لها، مما يجعل من الصعب فصلها عن جيرانها في خط البصر. أدى هذا القيد إلى تطوير تلسكوب هابل الفضائي، والذي قدم دقة أفضل من التلسكوبات الأرضية وسمح بتحديد المتغيرات القيفاوية الفردية في المجرات على مسافات شاسعة.

بفضل رؤية ويب الأكثر وضوحًا بالأشعة تحت الحمراء، يستطيع علماء الفلك عزل المتغيرات القيفاوية بشكل أكثر وضوحًا عن النجوم المحيطة، مما يزيد من دقة قياسات المسافة. إلى جانب الملاحظات السابقة من تلسكوب هابل، ستساعد هذه القياسات المنقحة في تحديد معدل توسع الكون بشكل أكثر دقة.

لتوتر هابل آثار مهمة على فهمنا للكون، حيث أن القياس الدقيق لثابت هابل أمر بالغ الأهمية لتحديد عمر الكون ومصيره النهائي. يمثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي فرصة مثيرة لتسليط الضوء على هذه الظاهرة المثيرة للاهتمام وتقديم المزيد من الأفكار حول توسع كوننا.

مصادر:

- ناسا

- جامعة جونز هوبكنز

– معهد علوم التلسكوب الفضائي